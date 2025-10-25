- Croissance
Trades:
9
Bénéfice trades:
8 (88.88%)
Perte trades:
1 (11.11%)
Meilleure transaction:
135 202.13 IDR
Pire transaction:
-1 000.33 IDR
Bénéfice brut:
299 911.50 IDR (1 797 pips)
Perte brute:
-1 000.33 IDR (5 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (295 910.19 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
295 910.19 IDR (7)
Ratio de Sharpe:
0.73
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
8 minutes
Facteur de récupération:
298.81
Longs trades:
5 (55.56%)
Courts trades:
4 (44.44%)
Facteur de profit:
299.81
Rendement attendu:
33 212.35 IDR
Bénéfice moyen:
37 488.94 IDR
Perte moyenne:
-1 000.33 IDR
Pertes consécutives maximales:
1 (-1 000.33 IDR)
Perte consécutive maximale:
-1 000.33 IDR (1)
Croissance mensuelle:
19.20%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 IDR
Maximal:
1 000.33 IDR (0.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 IDR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 IDR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDr
|30
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDr
|1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsGlobal-Live1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Consistent trading strategy focused on steady growth and controlled risk. Zenith aims for long-term profitability with disciplined execution.
