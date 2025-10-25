SignauxSections
Nanggara Ricky Ardian

Zenith

Nanggara Ricky Ardian
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 19%
HFMarketsGlobal-Live1
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9
Bénéfice trades:
8 (88.88%)
Perte trades:
1 (11.11%)
Meilleure transaction:
135 202.13 IDR
Pire transaction:
-1 000.33 IDR
Bénéfice brut:
299 911.50 IDR (1 797 pips)
Perte brute:
-1 000.33 IDR (5 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (295 910.19 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
295 910.19 IDR (7)
Ratio de Sharpe:
0.73
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
8 minutes
Facteur de récupération:
298.81
Longs trades:
5 (55.56%)
Courts trades:
4 (44.44%)
Facteur de profit:
299.81
Rendement attendu:
33 212.35 IDR
Bénéfice moyen:
37 488.94 IDR
Perte moyenne:
-1 000.33 IDR
Pertes consécutives maximales:
1 (-1 000.33 IDR)
Perte consécutive maximale:
-1 000.33 IDR (1)
Croissance mensuelle:
19.20%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 IDR
Maximal:
1 000.33 IDR (0.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 IDR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 IDR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDr 9
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDr 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDr 1.8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +135 202.13 IDR
Pire transaction: -1 000 IDR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +295 910.19 IDR
Perte consécutive maximale: -1 000.33 IDR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsGlobal-Live1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Consistent trading strategy focused on steady growth and controlled risk. Zenith aims for long-term profitability with disciplined execution.
Aucun avis
2025.10.26 01:13
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.10.25 13:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.25 13:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
