- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
12
Bénéfice trades:
8 (66.66%)
Perte trades:
4 (33.33%)
Meilleure transaction:
67 817.56 IDR
Pire transaction:
-124 539.03 IDR
Bénéfice brut:
285 682.24 IDR (1 706 pips)
Perte brute:
-434 026.38 IDR (2 595 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (217 864.68 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
217 864.68 IDR (7)
Ratio de Sharpe:
-0.17
Activité de trading:
0.08%
Charge de dépôt maximale:
5.68%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
5 minutes
Facteur de récupération:
-0.71
Longs trades:
8 (66.67%)
Courts trades:
4 (33.33%)
Facteur de profit:
0.66
Rendement attendu:
-12 362.01 IDR
Bénéfice moyen:
35 710.28 IDR
Perte moyenne:
-108 506.60 IDR
Pertes consécutives maximales:
2 (-207 843.29 IDR)
Perte consécutive maximale:
-207 843.29 IDR (2)
Croissance mensuelle:
-2.97%
Algo trading:
8%
Prélèvement par solde:
Absolu:
207 843.29 IDR
Maximal:
207 843.29 IDR (4.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.16% (207 843.29 IDR)
Par fonds propres:
1.62% (80 337.82 IDR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDr
|-15
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDr
|-889
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +67 817.56 IDR
Pire transaction: -124 539 IDR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +217 864.68 IDR
Perte consécutive maximale: -207 843.29 IDR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsGlobal-Live5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
⚠️ bullsXAU HR
On this signal, bullsXAU HR stands for High Risk.
That means: No proper money management. No proper risk management.
Just pure scalping trades — NO bull$$$$.
It’s either profit, hit the -20% risk threshold, or even face a margin call on each entry.
If you prefer slow and steady account growth with safer strategies, check out our other signal: bullsXAU RM.
Sometimes in life, the biggest risk is NOT taking any risk.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-3%
0
0
USD
USD
4.9M
IDR
IDR
1
8%
12
66%
0%
0.65
-12 362.01
IDR
IDR
4%
1:500