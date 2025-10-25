SignauxSections
Alfred Charano

BullsXAU HR

Alfred Charano
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -3%
HFMarketsGlobal-Live5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
12
Bénéfice trades:
8 (66.66%)
Perte trades:
4 (33.33%)
Meilleure transaction:
67 817.56 IDR
Pire transaction:
-124 539.03 IDR
Bénéfice brut:
285 682.24 IDR (1 706 pips)
Perte brute:
-434 026.38 IDR (2 595 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (217 864.68 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
217 864.68 IDR (7)
Ratio de Sharpe:
-0.17
Activité de trading:
0.08%
Charge de dépôt maximale:
5.68%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
5 minutes
Facteur de récupération:
-0.71
Longs trades:
8 (66.67%)
Courts trades:
4 (33.33%)
Facteur de profit:
0.66
Rendement attendu:
-12 362.01 IDR
Bénéfice moyen:
35 710.28 IDR
Perte moyenne:
-108 506.60 IDR
Pertes consécutives maximales:
2 (-207 843.29 IDR)
Perte consécutive maximale:
-207 843.29 IDR (2)
Croissance mensuelle:
-2.97%
Algo trading:
8%
Prélèvement par solde:
Absolu:
207 843.29 IDR
Maximal:
207 843.29 IDR (4.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.16% (207 843.29 IDR)
Par fonds propres:
1.62% (80 337.82 IDR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDr 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDr -15
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDr -889
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +67 817.56 IDR
Pire transaction: -124 539 IDR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +217 864.68 IDR
Perte consécutive maximale: -207 843.29 IDR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsGlobal-Live5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

⚠️ bullsXAU HR

On this signal, bullsXAU HR stands for High Risk.
That means: No proper money management. No proper risk management.
Just pure scalping trades — NO bull$$$$.
It’s either profit, hit the -20% risk threshold, or even face a margin call on each entry.
If you prefer slow and steady account growth with safer strategies, check out our other signal: bullsXAU RM.


Sometimes in life, the biggest risk is NOT taking any risk.

Aucun avis
2025.11.17 08:49
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 07:49
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 07:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 07:20
Share of trading days is too low
2025.11.11 07:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.11 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 07:20
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.11 06:20
Share of trading days is too low
2025.11.11 06:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.11 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 06:20
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.25 11:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.25 11:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.25 11:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.25 11:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.25 11:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.25 11:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
