Signaux / MetaTrader 4 / EA SSMARTBOT V3
Ervan Chandra Gunawan

EA SSMARTBOT V3

Ervan Chandra Gunawan
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 12%
Monex-Server5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
390
Bénéfice trades:
263 (67.43%)
Perte trades:
127 (32.56%)
Meilleure transaction:
277.68 USD
Pire transaction:
-67.60 USD
Bénéfice brut:
2 911.70 USD (176 853 pips)
Perte brute:
-1 725.60 USD (151 224 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (60.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
362.01 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
3.29
Longs trades:
334 (85.64%)
Courts trades:
56 (14.36%)
Facteur de profit:
1.69
Rendement attendu:
3.04 USD
Bénéfice moyen:
11.07 USD
Perte moyenne:
-13.59 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-360.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-360.63 USD (7)
Croissance mensuelle:
11.85%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
142.90 USD
Maximal:
360.63 USD (3.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.25% (360.63 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDb 390
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDb 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDb 26K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +277.68 USD
Pire transaction: -68 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +60.28 USD
Perte consécutive maximale: -360.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Monex-Server5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.10.25 04:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
