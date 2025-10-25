SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Axiory001
Yuta Hidaka

Axiory001

Yuta Hidaka
0 avis
60 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 -78%
Axiory-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
195
Bénéfice trades:
154 (78.97%)
Perte trades:
41 (21.03%)
Meilleure transaction:
363.99 USD
Pire transaction:
-343.53 USD
Bénéfice brut:
3 931.84 USD (55 632 pips)
Perte brute:
-2 107.67 USD (35 198 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (350.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
843.09 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
67.91%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
2.53
Longs trades:
111 (56.92%)
Courts trades:
84 (43.08%)
Facteur de profit:
1.87
Rendement attendu:
9.35 USD
Bénéfice moyen:
25.53 USD
Perte moyenne:
-51.41 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-14.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-492.03 USD (2)
Croissance mensuelle:
16.76%
Prévision annuelle:
203.38%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
114.39 USD
Maximal:
719.76 USD (97.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
97.00% (720.24 USD)
Par fonds propres:
9.97% (1 490.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 181
AUDCAD 8
USDJPY 5
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.7K
AUDCAD 157
USDJPY -8
EURUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 20K
AUDCAD 528
USDJPY -462
EURUSD 141
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +363.99 USD
Pire transaction: -344 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +350.88 USD
Perte consécutive maximale: -14.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axiory-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

itexsys-Platform
2.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.25 16:55
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire