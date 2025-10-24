SignauxSections
Ivan Nauros

MyRS

Ivan Nauros
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
0%
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
293
Bénéfice trades:
255 (87.03%)
Perte trades:
38 (12.97%)
Meilleure transaction:
13.00 USD
Pire transaction:
-13.10 USD
Bénéfice brut:
269.56 USD (27 868 pips)
Perte brute:
-111.76 USD (10 151 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (26.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
40.47 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
17.42%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
59
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
6.53
Longs trades:
161 (54.95%)
Courts trades:
132 (45.05%)
Facteur de profit:
2.41
Rendement attendu:
0.54 USD
Bénéfice moyen:
1.06 USD
Perte moyenne:
-2.94 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-0.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-24.15 USD (3)
Croissance mensuelle:
45.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
24.15 USD (8.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
2.56% (10.43 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 49
GBPUSD 48
AUDCAD 37
USDCAD 37
GBPCHF 33
USDCHF 30
NZDUSD 23
AUDUSD 19
AUDCHF 16
XAUUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 27
GBPUSD 23
AUDCAD 13
USDCAD 14
GBPCHF 23
USDCHF 20
NZDUSD 3
AUDUSD 10
AUDCHF 13
XAUUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 3.1K
GBPUSD 3.1K
AUDCAD 2.2K
USDCAD 2.3K
GBPCHF 2K
USDCHF 1.8K
NZDUSD 798
AUDUSD 1.1K
AUDCHF 1K
XAUUSD 405
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.00 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +26.60 USD
Perte consécutive maximale: -0.51 USD

ICMarketsSC-Live23
0.38 × 8
ForexClub-MT4 Market Real Server
1.14 × 7
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.20 × 10139
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
2.13 × 350
AdmiralMarkets-Live3
3.58 × 24
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.86 × 14
BlueberryMarkets-Live
4.00 × 2
VantageInternational-Live 12
4.50 × 2
ICMarketsSC-Live02
4.50 × 2
OneFinancialMarkets-US11-Live
9.22 × 9
RoboForex-ProCent-3
12.60 × 10
