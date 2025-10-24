SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Market Rider
Sevendi Eldrige Rifki Poluan

Market Rider

Sevendi Eldrige Rifki Poluan
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999.99 USD par mois
croissance depuis 2025 20%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
35
Bénéfice trades:
17 (48.57%)
Perte trades:
18 (51.43%)
Meilleure transaction:
189.29 USD
Pire transaction:
-106.40 USD
Bénéfice brut:
1 870.73 USD (314 211 pips)
Perte brute:
-934.71 USD (129 825 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (597.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
597.70 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.42
Activité de trading:
11.92%
Charge de dépôt maximale:
65.93%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
2.30
Longs trades:
12 (34.29%)
Courts trades:
23 (65.71%)
Facteur de profit:
2.00
Rendement attendu:
26.74 USD
Bénéfice moyen:
110.04 USD
Perte moyenne:
-51.93 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-378.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-378.20 USD (7)
Croissance mensuelle:
534.58%
Algo trading:
54%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.05 USD
Maximal:
407.77 USD (31.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.08% (399.71 USD)
Par fonds propres:
6.76% (44.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 15
XAUUSD 13
BTCUSD 2
US500 2
USDJPY 1
XAGUSD 1
GBPJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 581
XAUUSD 541
BTCUSD -120
US500 -56
USDJPY -15
XAGUSD 11
GBPJPY -7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 1.4K
XAUUSD 283K
BTCUSD -97K
US500 -2.4K
USDJPY -311
XAGUSD 240
GBPJPY -88
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +189.29 USD
Pire transaction: -106 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +597.70 USD
Perte consécutive maximale: -378.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.72 × 471
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
Exness-MT5Real15
1.22 × 232
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real12
1.59 × 97
ICMarketsSC-MT5
2.00 × 2
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.74 × 87
OctaFX-Real2
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.32 × 343
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real
5.20 × 45
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
VantageInternational-Live
5.78 × 152
Exness-MT5Real3
5.92 × 36
Exness-MT5Real28
6.00 × 7
ZeroMarkets-Live-1
6.14 × 192
14 plus...
This is intentional, not for subscriptions. It’s only for journaling the trades I’ve taken.


Anw, this is how I calculate risk per trade in this account. 


Risk = 10 × (round(balance/100) − 1)


It’s not exactly that amount, but roughly. 


That’s why you’ll see it grow a bit faster. But it’s very risky and takes skill to be right most of the time. 


There’s also a high chance the account could be blown if we get more than 10 losses in a row.


Most trades target a 1:3 RR.


All trades are analyzed and executed manually. The small EA percentage (Algo Trading) is just a risk calculator I built to make things easier—draw a line, drag-and-drop, then click buy or sell from that tool.


If it wins, I planned it! If it loses, my cat clicked it! Kidding wkwkwk 🤣


So, sit back and enjoy the ride! wkwkwk 🤣🤣

Aucun avis
2025.11.17 17:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 16:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 00:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 17:52
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2025.10.29 12:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 12:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 17:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 17:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
