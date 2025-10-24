- Croissance
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques.
Trades:
35
Bénéfice trades:
17 (48.57%)
Perte trades:
18 (51.43%)
Meilleure transaction:
189.29 USD
Pire transaction:
-106.40 USD
Bénéfice brut:
1 870.73 USD (314 211 pips)
Perte brute:
-934.71 USD (129 825 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (597.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
597.70 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.42
Activité de trading:
11.92%
Charge de dépôt maximale:
65.93%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
2.30
Longs trades:
12 (34.29%)
Courts trades:
23 (65.71%)
Facteur de profit:
2.00
Rendement attendu:
26.74 USD
Bénéfice moyen:
110.04 USD
Perte moyenne:
-51.93 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-378.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-378.20 USD (7)
Croissance mensuelle:
534.58%
Algo trading:
54%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.05 USD
Maximal:
407.77 USD (31.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.08% (399.71 USD)
Par fonds propres:
6.76% (44.86 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|15
|XAUUSD
|13
|BTCUSD
|2
|US500
|2
|USDJPY
|1
|XAGUSD
|1
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|581
|XAUUSD
|541
|BTCUSD
|-120
|US500
|-56
|USDJPY
|-15
|XAGUSD
|11
|GBPJPY
|-7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|1.4K
|XAUUSD
|283K
|BTCUSD
|-97K
|US500
|-2.4K
|USDJPY
|-311
|XAGUSD
|240
|GBPJPY
|-88
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Meilleure transaction: +189.29 USD
Pire transaction: -106 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +597.70 USD
Perte consécutive maximale: -378.20 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.72 × 471
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
Exness-MT5Real15
|1.22 × 232
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Exness-MT5Real12
|1.59 × 97
|
ICMarketsSC-MT5
|2.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.74 × 87
|
OctaFX-Real2
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.32 × 343
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real
|5.20 × 45
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
VantageInternational-Live
|5.78 × 152
|
Exness-MT5Real3
|5.92 × 36
|
Exness-MT5Real28
|6.00 × 7
|
ZeroMarkets-Live-1
|6.14 × 192
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
This is intentional, not for subscriptions. It’s only for journaling the trades I’ve taken.
Anw, this is how I calculate risk per trade in this account.
Risk = 10 × (round(balance/100) − 1)
It’s not exactly that amount, but roughly.
That’s why you’ll see it grow a bit faster. But it’s very risky and takes skill to be right most of the time.
There’s also a high chance the account could be blown if we get more than 10 losses in a row.
Most trades target a 1:3 RR.
All trades are analyzed and executed manually. The small EA percentage (Algo Trading) is just a risk calculator I built to make things easier—draw a line, drag-and-drop, then click buy or sell from that tool.
If it wins, I planned it! If it loses, my cat clicked it! Kidding wkwkwk 🤣
So, sit back and enjoy the ride! wkwkwk 🤣🤣
