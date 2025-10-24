SignauxSections
Rob Josephus Maria Janssen

Chiroptera Star Trader

Rob Josephus Maria Janssen
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 6%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
143
Bénéfice trades:
115 (80.41%)
Perte trades:
28 (19.58%)
Meilleure transaction:
13.97 EUR
Pire transaction:
-29.52 EUR
Bénéfice brut:
161.26 EUR (8 361 pips)
Perte brute:
-151.69 EUR (5 574 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (6.33 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
85.95 EUR (14)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
29.76%
Charge de dépôt maximale:
22.62%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
0.08
Longs trades:
88 (61.54%)
Courts trades:
55 (38.46%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.07 EUR
Bénéfice moyen:
1.40 EUR
Perte moyenne:
-5.42 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-116.57 EUR)
Perte consécutive maximale:
-116.57 EUR (8)
Croissance mensuelle:
6.03%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
108.12 EUR
Maximal:
118.11 EUR (28.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.71% (118.17 EUR)
Par fonds propres:
2.00% (3.10 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY+ 14
GBPCAD+ 11
EURCAD+ 10
USDJPY+ 8
AUDJPY+ 8
AUDCAD+ 8
GBPUSD+ 8
CHFJPY+ 8
USDCAD+ 7
AUDUSD+ 7
EURCHF+ 7
GBPAUD+ 6
GBPJPY+ 6
EURAUD+ 6
EURUSD+ 6
AUDCHF+ 5
CADCHF+ 5
EURGBP+ 5
GBPCHF+ 4
USDCHF+ 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY+ -1
GBPCAD+ 5
EURCAD+ 5
USDJPY+ -5
AUDJPY+ -10
AUDCAD+ 12
GBPUSD+ -2
CHFJPY+ -19
USDCAD+ 4
AUDUSD+ 12
EURCHF+ 2
GBPAUD+ 19
GBPJPY+ -27
EURAUD+ 13
EURUSD+ -4
AUDCHF+ 7
CADCHF+ 0
EURGBP+ 0
GBPCHF+ -2
USDCHF+ 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY+ 390
GBPCAD+ 366
EURCAD+ 352
USDJPY+ 16
AUDJPY+ -111
AUDCAD+ 628
GBPUSD+ 32
CHFJPY+ -751
USDCAD+ 208
AUDUSD+ 438
EURCHF+ 67
GBPAUD+ 1.1K
GBPJPY+ -840
EURAUD+ 730
EURUSD+ -40
AUDCHF+ 210
CADCHF+ 18
EURGBP+ 31
GBPCHF+ -49
USDCHF+ 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.97 EUR
Pire transaction: -30 EUR
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +6.33 EUR
Perte consécutive maximale: -116.57 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STARTRADERFinancial-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.24 20:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
