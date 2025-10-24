Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Just2Trade-Real 0.00 × 1 XMAU-Real 20 0.00 × 1 ICMarkets-Live22 0.00 × 9 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 8 Tickmill-Live08 0.00 × 1 Aglobe-Live-1 0.00 × 1 ForexClubBY-MT4 Real Server 0.00 × 3 VantageFXInternational-Live 4 0.00 × 3 XMGlobal-Real 13 0.00 × 5 Exness-Real7 0.00 × 2 ProsperoMarkets-Live 0.00 × 1 XM.COM-Real 3 0.00 × 3 XMGlobal-Real 14 0.00 × 2 ICMarkets-Live01 0.00 × 2 FusionMarkets-Live 0.00 × 6 Axi-US07-Live 0.00 × 11 OrbexGlobal-Live 0.00 × 2 EGlobal-Cent6 0.00 × 37 XMGlobal-Real 17 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live2 0.00 × 1 ICMarkets-Live17 0.00 × 5 Coinexx-Demo 0.00 × 1 PureMarket-Live 0.00 × 3 Coinexx-Live 0.00 × 6 ICMarkets-Live16 0.00 × 16 304 plus...