Duc Thao Nguyen

Scalp Gold FX

Duc Thao Nguyen
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2025 -78%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
107
Bénéfice trades:
44 (41.12%)
Perte trades:
63 (58.88%)
Meilleure transaction:
19.99 USD
Pire transaction:
-22.90 USD
Bénéfice brut:
238.17 USD (356 894 pips)
Perte brute:
-451.08 USD (451 028 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (165.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
165.70 USD (18)
Ratio de Sharpe:
-0.27
Activité de trading:
97.43%
Charge de dépôt maximale:
376.09%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
107
Temps de détention moyen:
23 minutes
Facteur de récupération:
-0.54
Longs trades:
52 (48.60%)
Courts trades:
55 (51.40%)
Facteur de profit:
0.53
Rendement attendu:
-1.99 USD
Bénéfice moyen:
5.41 USD
Perte moyenne:
-7.16 USD
Pertes consécutives maximales:
34 (-118.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-276.22 USD (15)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
212.91 USD
Maximal:
390.70 USD (86.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
86.86% (390.70 USD)
Par fonds propres:
68.73% (232.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 100
BTCUSD 7
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -226
BTCUSD 13
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -226K
BTCUSD 132K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.99 USD
Pire transaction: -23 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +165.70 USD
Perte consécutive maximale: -118.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
TP or Sl
Aucun avis
2025.10.24 17:38
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 16:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.24 16:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 15:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.24 15:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 15:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Scalp Gold FX
33 USD par mois
-78%
0
0
USD
63
USD
1
0%
107
41%
97%
0.52
-1.99
USD
87%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.