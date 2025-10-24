Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OANDA-OGM Live-1 0.00 × 6 ThreeTraderLimited-Live02 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 4 LiteFinance-ECN2.com 0.00 × 2 Aglobe-Live-1 0.00 × 2 TMGM.TradeMax-Live11 0.00 × 1 MEXAtlantic-Real-4 0.00 × 4 Tickmill-Live09 0.00 × 1 ACYCapital-Live02 0.00 × 9 FXCM-AUDReal01 0.00 × 2 NeptuneSecurities-Live 0.00 × 2 FxPro.com-Real03 0.00 × 1 TitanFX-04 0.00 × 1 EquitiBrokerageSC-Live 3 0.00 × 1 ATFXGM9-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 2 VantageInternational-Live 20 0.00 × 1 LandPrime-Live3 0.00 × 1 OctaFX-Real6 0.00 × 1 AxioryAsia-06Live 0.00 × 1 Exness-Real20 0.00 × 4 ForexClub-MT4 Market Real 3 Server 0.00 × 4 ICTrading-Live31 0.00 × 20 FXCM-USDReal02 0.00 × 2 NationFXLLC-Real 0.00 × 1 477 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou