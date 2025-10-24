SignauxSections
Mahmoud Metwally Gaber Moursy Elbouhy

Gold Mahmoud

Mahmoud Metwally Gaber Moursy Elbouhy
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 250%
FBS-Real-3
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 160
Bénéfice trades:
1 552 (71.85%)
Perte trades:
608 (28.15%)
Meilleure transaction:
55 754.30 USD
Pire transaction:
-15 513.12 USD
Bénéfice brut:
966 862.53 USD (581 105 pips)
Perte brute:
-722 445.19 USD (534 646 pips)
Gains consécutifs maximales:
73 (9 783.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
55 995.50 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
63.00%
Charge de dépôt maximale:
32.69%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
402
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
3.37
Longs trades:
1 203 (55.69%)
Courts trades:
957 (44.31%)
Facteur de profit:
1.34
Rendement attendu:
113.16 USD
Bénéfice moyen:
622.98 USD
Perte moyenne:
-1 188.23 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-28 954.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-33 501.99 USD (11)
Croissance mensuelle:
162.48%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8 349.16 USD
Maximal:
72 516.84 USD (24.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.44% (71 889.31 USD)
Par fonds propres:
5.94% (13 080.36 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2158
EURUSD 1
archived 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 241K
EURUSD 2
archived 3.7K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 46K
EURUSD 4
archived 0
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +55 754.30 USD
Pire transaction: -15 513 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +9 783.06 USD
Perte consécutive maximale: -28 954.74 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
Aglobe-Live-1
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ACYCapital-Live02
0.00 × 9
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
TitanFX-04
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
LandPrime-Live3
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
AxioryAsia-06Live
0.00 × 1
Exness-Real20
0.00 × 4
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
ICTrading-Live31
0.00 × 20
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
477 plus...
for every 1000 USD on cent account use lot 0.2
Aucun avis
2025.11.10 01:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 00:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.24 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.