Qi Bin Liao

XAUUSD02

Qi Bin Liao
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
Just2Trade-Real3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6
Bénéfice trades:
4 (66.66%)
Perte trades:
2 (33.33%)
Meilleure transaction:
281.64 USD
Pire transaction:
-118.98 USD
Bénéfice brut:
352.95 USD (7 094 pips)
Perte brute:
-119.25 USD (1 979 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (71.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
281.64 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.96
Longs trades:
6 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
2.96
Rendement attendu:
38.95 USD
Bénéfice moyen:
88.24 USD
Perte moyenne:
-59.63 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-118.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-118.98 USD (1)
Croissance mensuelle:
15.55%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
47.94 USD
Maximal:
118.98 USD (7.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.c 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.c 234
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.c 5.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +281.64 USD
Pire transaction: -119 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +71.31 USD
Perte consécutive maximale: -118.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Just2Trade-Real3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

感受复利的魅力，需要耐心，建议按照资金净值0.5倍跟投（稳健型），1倍跟投（激进型）。跟随期间切勿人工介入，严格执行六字方针（计划+执行+风控）操盘守则！
Aucun avis
2025.10.24 14:29
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.24 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 14:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
