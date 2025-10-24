Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real29" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

This is a robot that I developed myself, with a Risk-to-Reward ratio of 1:3. It uses a breakout trading system. The Stop Loss and Take Profit are predetermined, and it uses a fixed lot size. This setup allows signal copiers to adjust according to their broker or preferred lot size to avoid overtrading. There is no martingale or averaging system — only SL and TP. If there are any unfavorable conditions, I will manually intervene in the robot’s operation.

