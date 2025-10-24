SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Trading For Living
Shaka Mutaqin Arrifku

Trading For Living

Shaka Mutaqin Arrifku
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 30%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
312
Bénéfice trades:
121 (38.78%)
Perte trades:
191 (61.22%)
Meilleure transaction:
5 046 526.30 IDR
Pire transaction:
-831 804.46 IDR
Bénéfice brut:
134 062 596.57 IDR (1 345 266 pips)
Perte brute:
-107 224 601.24 IDR (882 943 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (9 954 136.62 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
9 954 136.62 IDR (8)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
23.17%
Charge de dépôt maximale:
67.17%
Dernier trade:
11 il y a des minutes
Trades par semaine:
81
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
2.01
Longs trades:
190 (60.90%)
Courts trades:
122 (39.10%)
Facteur de profit:
1.25
Rendement attendu:
86 019.22 IDR
Bénéfice moyen:
1 107 955.34 IDR
Perte moyenne:
-561 385.35 IDR
Pertes consécutives maximales:
16 (-8 074 720.05 IDR)
Perte consécutive maximale:
-8 074 720.05 IDR (16)
Croissance mensuelle:
30.18%
Algo trading:
14%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 525 116.43 IDR
Maximal:
13 330 503.36 IDR (19.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.52% (13 416 944.38 IDR)
Par fonds propres:
3.77% (485 250.26 IDR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 193
USDJPY 83
US30 36
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.9K
USDJPY 306
US30 465
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 460K
USDJPY 1.9K
US30 45
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 046 526.30 IDR
Pire transaction: -831 804 IDR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +9 954 136.62 IDR
Perte consécutive maximale: -8 074 720.05 IDR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real8
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
3.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
4.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real15
5.13 × 69
Exness-MT5Real7
9.32 × 154
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
14.71 × 217
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Hello, welcome to trading for living
Aucun avis
2025.11.13 05:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 03:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 03:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 07:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 06:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 11:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.24 15:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.24 15:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
