Trades:
312
Bénéfice trades:
121 (38.78%)
Perte trades:
191 (61.22%)
Meilleure transaction:
5 046 526.30 IDR
Pire transaction:
-831 804.46 IDR
Bénéfice brut:
134 062 596.57 IDR (1 345 266 pips)
Perte brute:
-107 224 601.24 IDR (882 943 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (9 954 136.62 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
9 954 136.62 IDR (8)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
23.17%
Charge de dépôt maximale:
67.17%
Dernier trade:
11 il y a des minutes
Trades par semaine:
81
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
2.01
Longs trades:
190 (60.90%)
Courts trades:
122 (39.10%)
Facteur de profit:
1.25
Rendement attendu:
86 019.22 IDR
Bénéfice moyen:
1 107 955.34 IDR
Perte moyenne:
-561 385.35 IDR
Pertes consécutives maximales:
16 (-8 074 720.05 IDR)
Perte consécutive maximale:
-8 074 720.05 IDR (16)
Croissance mensuelle:
30.18%
Algo trading:
14%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 525 116.43 IDR
Maximal:
13 330 503.36 IDR (19.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.52% (13 416 944.38 IDR)
Par fonds propres:
3.77% (485 250.26 IDR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|193
|USDJPY
|83
|US30
|36
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.9K
|USDJPY
|306
|US30
|465
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|460K
|USDJPY
|1.9K
|US30
|45
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +5 046 526.30 IDR
Pire transaction: -831 804 IDR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +9 954 136.62 IDR
Perte consécutive maximale: -8 074 720.05 IDR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real8
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|3.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real15
|5.13 × 69
|
Exness-MT5Real7
|9.32 × 154
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|14.71 × 217
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
50 USD par mois
30%
0
0
USD
USD
12M
IDR
IDR
5
14%
312
38%
23%
1.25
86 019.22
IDR
IDR
51%
1:500