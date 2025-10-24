SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Dark Moon EURCAD
Simonas Kavaliauskas

Dark Moon EURCAD

Simonas Kavaliauskas
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -67%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
24
Bénéfice trades:
16 (66.66%)
Perte trades:
8 (33.33%)
Meilleure transaction:
1.21 EUR
Pire transaction:
-15.93 EUR
Bénéfice brut:
10.68 EUR (87 704 pips)
Perte brute:
-45.55 EUR (439 519 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (7.53 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
7.53 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
-0.37
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
6.52%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.80
Longs trades:
14 (58.33%)
Courts trades:
10 (41.67%)
Facteur de profit:
0.23
Rendement attendu:
-1.45 EUR
Bénéfice moyen:
0.67 EUR
Perte moyenne:
-5.69 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-7.67 EUR)
Perte consécutive maximale:
-37.88 EUR (3)
Croissance mensuelle:
-66.88%
Algo trading:
66%
Prélèvement par solde:
Absolu:
35.83 EUR
Maximal:
43.36 EUR (75.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
72.00% (37.88 EUR)
Par fonds propres:
6.70% (4.26 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 12
EURCAD 9
EURUSD 2
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -35
EURCAD -7
EURUSD 2
GBPUSD 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -351K
EURCAD -1K
EURUSD 191
GBPUSD 24
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1.21 EUR
Pire transaction: -16 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +7.53 EUR
Perte consécutive maximale: -7.67 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 3
TickmillUK-Live
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 6
BlackBullMarkets-Live
3.50 × 6
Darwinex-Live
4.33 × 3
OneRoyal-Server
5.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
11.67 × 3
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.24 16:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.24 12:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 12:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Dark Moon EURCAD
30 USD par mois
-67%
0
0
USD
64
EUR
2
66%
24
66%
100%
0.23
-1.45
EUR
72%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.