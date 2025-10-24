SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GoldXfXX
Volker Minkenberg

GoldXfXX

Volker Minkenberg
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
24
Bénéfice trades:
18 (75.00%)
Perte trades:
6 (25.00%)
Meilleure transaction:
4 193.71 USD
Pire transaction:
-1 917.87 USD
Bénéfice brut:
10 187.71 USD (11 000 pips)
Perte brute:
-5 467.94 USD (6 729 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (3 767.95 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 167.64 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
98.83%
Dernier trade:
9 il y a des minutes
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.88
Longs trades:
22 (91.67%)
Courts trades:
2 (8.33%)
Facteur de profit:
1.86
Rendement attendu:
196.66 USD
Bénéfice moyen:
565.98 USD
Perte moyenne:
-911.32 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-4 253.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 253.88 USD (4)
Croissance mensuelle:
4.72%
Algo trading:
50%
Prélèvement par solde:
Absolu:
169.57 USD
Maximal:
5 337.21 USD (5.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.07% (5 337.21 USD)
Par fonds propres:
8.11% (8 445.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 23
USDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 4.7K
USDJPY 54
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 4.1K
USDJPY 193
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 193.71 USD
Pire transaction: -1 918 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +3 767.95 USD
Perte consécutive maximale: -4 253.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Les frais d’abonnement mensuels correspondent à 25 % du bénéfice moyen mensuel réalisé depuis le lancement du signal.
Exemple : si le bénéfice moyen mensuel est d’environ 2 180 USD, le prix de l’abonnement est d’environ 545 USD.
Cette méthode garantit une tarification équitable, transparente et directement liée à la performance réelle du trading.

GoldFxx (MT4) – Forex et Or (XAUUSD) avec gestion des risques maîtrisée

Ce signal se concentre sur le trading des principales paires de devises et de l’or (XAUUSD).
La stratégie combine des règles d’entrée précises avec une gestion stricte du risque afin de maintenir un équilibre entre opportunité et contrôle, tout en s’adaptant aux différentes conditions de marché.

Style de trading :

  • Principalement des opérations intraday, avec parfois des positions conservées pendant la nuit

  • Chaque transaction est protégée par un stop-loss clairement défini

  • Durée moyenne de détention : de quelques minutes à quelques heures

Compte et effet de levier :
Le signal est exécuté sur un compte de 100 000 USD avec un levier de 1:200.
Les abonnés devraient utiliser un levier similaire (au moins 1:100) pour reproduire les positions de manière réaliste.

Remarques importantes :

  • Aucun gain n’est garanti ; les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

  • Les différences entre courtiers, les conditions d’exécution et le glissement peuvent influencer les performances.

  • L’accent est mis sur la discipline, le contrôle du risque et la régularité, et non sur des gains aléatoires à court terme.


Aucun avis
2025.10.27 09:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 08:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 14:29
Share of trading days is too low
2025.10.24 14:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 12:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 12:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 12:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.24 12:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 12:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
