Septandhiy Wibisono

TheRange

Septandhiy Wibisono
0 avis
92 semaines
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
81
Bénéfice trades:
40 (49.38%)
Perte trades:
41 (50.62%)
Meilleure transaction:
20.80 USD
Pire transaction:
-19.73 USD
Bénéfice brut:
239.83 USD (21 400 pips)
Perte brute:
-270.43 USD (23 090 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (33.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
34.70 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
-0.37
Longs trades:
33 (40.74%)
Courts trades:
48 (59.26%)
Facteur de profit:
0.89
Rendement attendu:
-0.38 USD
Bénéfice moyen:
6.00 USD
Perte moyenne:
-6.60 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-18.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-34.67 USD (4)
Croissance mensuelle:
7.56%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
44.29 USD
Maximal:
83.68 USD (93.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD_MRG 21
GBPJPY_MRG 20
GBPUSD_MRG 18
USDJPY_MRG 6
NZDUSD_MRG 5
EURUSD_MRG 2
AUDUSD_MRG 2
CADJPY_MRG 2
USDCHF_MRG 2
EURJPY_MRG 1
AUDJPY_MRG 1
USDCAD_MRG 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD_MRG 16
GBPJPY_MRG -29
GBPUSD_MRG 14
USDJPY_MRG -2
NZDUSD_MRG -11
EURUSD_MRG -13
AUDUSD_MRG -4
CADJPY_MRG 5
USDCHF_MRG -5
EURJPY_MRG 4
AUDJPY_MRG -3
USDCAD_MRG -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD_MRG 1.6K
GBPJPY_MRG -4K
GBPUSD_MRG 1.6K
USDJPY_MRG -174
NZDUSD_MRG 238
EURUSD_MRG -588
AUDUSD_MRG -371
CADJPY_MRG 689
USDCHF_MRG -417
EURJPY_MRG 647
AUDJPY_MRG -450
USDCAD_MRG -450
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.80 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +33.64 USD
Perte consécutive maximale: -18.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.10.24 10:07
Trading operations on the account were performed for only 53 days. This comprises 8.28% of days out of the 640 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 10:07
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
