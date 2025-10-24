Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge02 0.00 × 1 ICMarkets-Live01 0.00 × 1 Tickmill-Live09 0.00 × 2 LQDLtd-Live02 0.00 × 1 Tradeview-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 5 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live33 0.07 × 14 ICMarketsSC-Live12 0.30 × 10 ICMarketsSC-Live09 0.32 × 242 EquitiGroup-Live 0.33 × 3 ICMarkets-Live10 0.50 × 2 TitanFX-05 0.50 × 2 Tickmill-Live05 0.52 × 336 Tickmill-Live02 0.54 × 1782 ICMarkets-Live04 0.57 × 21 Tickmill-Live 0.57 × 1142 ICMarkets-Live09 0.67 × 3 TickmillAsia-Live06 0.67 × 6 VantageFXInternational-Live 2 0.67 × 3 Tickmill-Live10 0.68 × 31 ICMarkets-Live07 0.69 × 885 TMGM.TradeMax-Live3 0.69 × 74 ICMarkets-Live18 0.80 × 176 78 plus...