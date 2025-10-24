SignauxSections
Bambang Harjun Saputra

Rookie Trade

Bambang Harjun Saputra
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
FBS-Real-4
1:400
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
226
Bénéfice trades:
188 (83.18%)
Perte trades:
38 (16.81%)
Meilleure transaction:
31.97 USD
Pire transaction:
-45.90 USD
Bénéfice brut:
563.53 USD (55 747 pips)
Perte brute:
-685.78 USD (59 876 pips)
Gains consécutifs maximales:
95 (222.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
222.45 USD (95)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
471.44%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
-0.21
Longs trades:
129 (57.08%)
Courts trades:
97 (42.92%)
Facteur de profit:
0.82
Rendement attendu:
-0.54 USD
Bénéfice moyen:
3.00 USD
Perte moyenne:
-18.05 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-297.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-297.03 USD (16)
Croissance mensuelle:
-100.00%
Algo trading:
44%
Prélèvement par solde:
Absolu:
164.29 USD
Maximal:
583.82 USD (128.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
-0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
93.17% (9.27 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 121
AUDUSD 74
AUDJPY 18
EURUSD 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -140
AUDUSD 32
AUDJPY 16
EURUSD -31
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -7.5K
AUDUSD 2.9K
AUDJPY 2.5K
EURUSD -2.1K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31.97 USD
Pire transaction: -46 USD
Gains consécutifs maximales: 95
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +222.45 USD
Perte consécutive maximale: -297.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AUSForex-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
NewWinFx-REAL
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 3
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
PowerTrade-Real
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
BDSwissGlobal-Real01
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 4
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 15
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
179 plus...
AUD JPY
Aucun avis
2025.11.23 02:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 19:09
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 15:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 13:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 11:49
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 06:59
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 05:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 04:59
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 05:01
High current drawdown in 81% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 11:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 10:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 09:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 07:17
High current drawdown in 65% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 06:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 05:07
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.