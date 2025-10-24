SignauxSections
Yuan Chen

MOGO

Yuan Chen
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 32%
GTCGlobalSA-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 108
Bénéfice trades:
1 046 (33.65%)
Perte trades:
2 062 (66.34%)
Meilleure transaction:
367.81 USD
Pire transaction:
-118.40 USD
Bénéfice brut:
57 702.80 USD (2 765 370 pips)
Perte brute:
-48 226.79 USD (2 458 611 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (1 704.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 869.28 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.22%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
508
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
1.63
Longs trades:
2 005 (64.51%)
Courts trades:
1 103 (35.49%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
3.05 USD
Bénéfice moyen:
55.17 USD
Perte moyenne:
-23.39 USD
Pertes consécutives maximales:
103 (-4 237.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 237.02 USD (103)
Croissance mensuelle:
35.48%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 658.22 USD
Maximal:
5 827.50 USD (17.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.57% (5 827.50 USD)
Par fonds propres:
0.29% (116.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 3108
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 9.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 307K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +367.81 USD
Pire transaction: -118 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 103
Bénéfice consécutif maximal: +1 704.78 USD
Perte consécutive maximale: -4 237.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GTCGlobalSA-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

黄金趋势EA，每一单都有单独的止盈止损，低风险全自动运行
Aucun avis
2025.10.24 02:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 02:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
