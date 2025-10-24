SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / VXeth178fc
Meng Fan

VXeth178fc

Meng Fan
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 600 USD par mois
croissance depuis 2025 498%
DPrimeVU-Live 4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
115
Bénéfice trades:
82 (71.30%)
Perte trades:
33 (28.70%)
Meilleure transaction:
1 078.48 USD
Pire transaction:
-270.48 USD
Bénéfice brut:
5 554.59 USD (15 899 pips)
Perte brute:
-2 554.70 USD (5 794 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (513.16 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 141.53 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
0.29%
Charge de dépôt maximale:
9.80%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
20 minutes
Facteur de récupération:
5.61
Longs trades:
80 (69.57%)
Courts trades:
35 (30.43%)
Facteur de profit:
2.17
Rendement attendu:
26.09 USD
Bénéfice moyen:
67.74 USD
Perte moyenne:
-77.42 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-483.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-483.09 USD (7)
Croissance mensuelle:
344.96%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
389.90 USD
Maximal:
534.88 USD (23.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.19% (483.09 USD)
Par fonds propres:
0.36% (9.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 85
GBPUSD 30
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.3K
GBPUSD -258
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 10K
GBPUSD 199
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 078.48 USD
Pire transaction: -270 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +513.16 USD
Perte consécutive maximale: -483.09 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DPrimeVU-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

每次一单，每单带小止损！
Aucun avis
2025.10.24 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 01:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
VXeth178fc
600 USD par mois
498%
0
0
USD
2.5K
USD
9
100%
115
71%
0%
2.17
26.09
USD
44%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.