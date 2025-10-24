- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 317
Bénéfice trades:
941 (71.45%)
Perte trades:
376 (28.55%)
Meilleure transaction:
1 190 223.10 IDR
Pire transaction:
-1 243 121.00 IDR
Bénéfice brut:
27 940 924.12 IDR (1 465 432 pips)
Perte brute:
-16 403 302.00 IDR (933 727 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (791 469.59 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 802 292.15 IDR (26)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
39.37%
Charge de dépôt maximale:
20.72%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
1327
Temps de détention moyen:
7 minutes
Facteur de récupération:
5.69
Longs trades:
1 249 (94.84%)
Courts trades:
68 (5.16%)
Facteur de profit:
1.70
Rendement attendu:
8 760.53 IDR
Bénéfice moyen:
29 692.80 IDR
Perte moyenne:
-43 625.80 IDR
Pertes consécutives maximales:
3 (-239 076.12 IDR)
Perte consécutive maximale:
-2 027 995.61 IDR (2)
Croissance mensuelle:
30.28%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 IDR
Maximal:
2 027 995.61 IDR (3.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.78% (2 027 995.61 IDR)
Par fonds propres:
15.04% (3 098 469.76 IDR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1317
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|532K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real18
|5.67 × 27
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
Aucun avis
