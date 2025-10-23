SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Faesa Finance Master Trade 2
Fajar Saputra

Faesa Finance Master Trade 2

Fajar Saputra
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2025 41%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
33
Bénéfice trades:
33 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
7.92 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
114.61 USD (6 848 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
33 (114.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
114.61 USD (33)
Ratio de Sharpe:
1.57
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.18%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
12 (36.36%)
Courts trades:
21 (63.64%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
3.47 USD
Bénéfice moyen:
3.47 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
9.05%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
16.66% (59.03 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 3
CADJPY 3
EURGBP 3
EURJPY 2
USDJPY 2
AUDNZD 2
GBPCHF 2
CADCHF 2
GBPJPY 2
GBPAUD 2
EURSGD 2
USDSGD 1
EURUSD 1
USDCHF 1
EURNZD 1
CHFJPY 1
NZDCAD 1
GBPSGD 1
AUDJPY 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 13
CADJPY 10
EURGBP 8
EURJPY 9
USDJPY 12
AUDNZD 2
GBPCHF 4
CADCHF 6
GBPJPY 7
GBPAUD 9
EURSGD 4
USDSGD 1
EURUSD 7
USDCHF 7
EURNZD 5
CHFJPY 4
NZDCAD 3
GBPSGD 2
AUDJPY 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 499
CADJPY 780
EURGBP 297
EURJPY 543
USDJPY 746
AUDNZD 182
GBPCHF 250
CADCHF 244
GBPJPY 537
GBPAUD 678
EURSGD 253
USDSGD 87
EURUSD 252
USDCHF 182
EURNZD 445
CHFJPY 299
NZDCAD 204
GBPSGD 140
AUDJPY 230
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.92 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +114.61 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 4
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 4
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 40
ICMarketsSC-Live27
0.22 × 59
ICMarketsSC-Live05
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
FusionMarkets-Demo
0.67 × 52
ICMarketsSC-Live16
0.73 × 95
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live25
0.96 × 902
ICMarketsSC-Live24
0.99 × 342
ICMarketsSC-Live23
1.01 × 165
Exness-Real17
1.16 × 69
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
VantageInternational-Demo
1.25 × 28
ICMarketsSC-Live26
1.48 × 419
51 plus...
Enjoy Trading and Happy Profits
Aucun avis
2025.10.27 11:22
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.23 20:31
No swaps are charged on the signal account
Copier

