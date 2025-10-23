SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Faesa Finance Master Trade 1
Fajar Saputra

Faesa Finance Master Trade 1

Fajar Saputra
0 avis
18 semaines
0 / 0 USD
228%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
32
Bénéfice trades:
32 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
43.07 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
556.88 USD (17 394 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
32 (556.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
556.88 USD (32)
Ratio de Sharpe:
1.68
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
9 jours
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
21 (65.63%)
Courts trades:
11 (34.38%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
17.40 USD
Bénéfice moyen:
17.40 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
51.49%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPNZD 3
EURUSD 3
EURAUD 3
GBPAUD 3
AUDSGD 2
AUDJPY 2
EURCAD 2
NZDJPY 2
AUDUSD 1
GBPJPY 1
EURGBP 1
GBPUSD 1
USDSGD 1
NZDUSD 1
EURCHF 1
USDCAD 1
EURJPY 1
AUDNZD 1
GBPCAD 1
USDCHF 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPNZD 32
EURUSD 43
EURAUD 43
GBPAUD 82
AUDSGD 9
AUDJPY 56
EURCAD 37
NZDJPY 30
AUDUSD 6
GBPJPY 43
EURGBP 14
GBPUSD 26
USDSGD 7
NZDUSD 7
EURCHF 17
USDCAD 11
EURJPY 22
AUDNZD 10
GBPCAD 42
USDCHF 19
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPNZD 1.1K
EURUSD 965
EURAUD 1.5K
GBPAUD 2.4K
AUDSGD 249
AUDJPY 2.1K
EURCAD 1.1K
NZDJPY 1.3K
AUDUSD 129
GBPJPY 2.1K
EURGBP 261
GBPUSD 651
USDSGD 310
NZDUSD 185
EURCHF 460
USDCAD 405
EURJPY 652
AUDNZD 361
GBPCAD 987
USDCHF 226
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +43.07 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 32
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +556.88 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.44 × 25
ICMarketsEU-Live17
0.50 × 24
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live05
0.70 × 114
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live18
0.79 × 381
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
0.83 × 975
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
ICMarketsSC-Live32
0.86 × 14
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 429
ICMarketsSC-Live23
0.94 × 11845
ICMarketsSC-Live26
0.96 × 726
ICMarketsSC-Live25
0.97 × 4682
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 9
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
85 plus...
Enjoy your Trading and Profits 


Aucun avis
2025.10.27 13:53
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.23 21:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
