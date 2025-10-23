Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 Tickmill-Live09 0.00 × 2 TitanFX-05 0.00 × 1 ICMarkets-Live19 0.00 × 7 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 ICMarkets-Live01 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.13 × 8 ICMarkets-Live15 0.18 × 11 ICMarkets-Live03 0.24 × 17 ICMarketsSC-Live15 0.33 × 3 EquitiGroup-Live 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live09 0.39 × 134 ICMarketsSC-Live03 0.40 × 5 ICMarkets-Live05 0.50 × 2 ICMarkets-Live18 0.50 × 60 ICMarkets-Live07 0.50 × 406 Tickmill-Live05 0.60 × 193 ICMarkets-Live12 0.63 × 138 TickmillAsia-Live06 0.67 × 6 ICMarkets-Live09 0.67 × 3 ICMarkets-Live04 0.71 × 17 Tickmill-Live08 0.72 × 18 ICMarketsSC-Live12 0.75 × 4 Tickmill-Live10 0.76 × 17 ICMarketsSC-Live23 0.83 × 29 52 plus...