Deymidion Oliveira

Dion Management

Deymidion Oliveira
0 avis
18 semaines
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
368
Bénéfice trades:
159 (43.20%)
Perte trades:
209 (56.79%)
Meilleure transaction:
20.00 USD
Pire transaction:
-16.00 USD
Bénéfice brut:
603.55 USD (329 186 pips)
Perte brute:
-545.35 USD (280 363 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (31.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
33.08 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.64
Longs trades:
141 (38.32%)
Courts trades:
227 (61.68%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.16 USD
Bénéfice moyen:
3.80 USD
Perte moyenne:
-2.61 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-52.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-52.28 USD (13)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
40%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.76 USD
Maximal:
91.49 USD (83.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100 191
EURUSD+ 61
XAUUSD+ 56
DJ30 20
GBPUSD+ 12
USDJPY+ 9
GBPJPY+ 7
SP500 6
GBPAUD+ 1
EURAUD+ 1
AUDCAD+ 1
EURJPY+ 1
FixedVol60 1
FixedVol20 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100 29
EURUSD+ -2
XAUUSD+ 22
DJ30 17
GBPUSD+ -9
USDJPY+ 0
GBPJPY+ 12
SP500 -8
GBPAUD+ 6
EURAUD+ -5
AUDCAD+ 0
EURJPY+ -3
FixedVol60 0
FixedVol20 -1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100 34K
EURUSD+ 1.2K
XAUUSD+ 2.9K
DJ30 25K
GBPUSD+ -119
USDJPY+ -33
GBPJPY+ 1.4K
SP500 -4.2K
GBPAUD+ 965
EURAUD+ -336
AUDCAD+ -10
EURJPY+ -185
FixedVol60 879
FixedVol20 -12K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.00 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +31.26 USD
Perte consécutive maximale: -52.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

