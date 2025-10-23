SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Sarhan Sprint
Ahmed Tarek Yassen Sarhan

Sarhan Sprint

Ahmed Tarek Yassen Sarhan
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
0%
OneRoyal-Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
247
Bénéfice trades:
189 (76.51%)
Perte trades:
58 (23.48%)
Meilleure transaction:
132.52 USD
Pire transaction:
-563.04 USD
Bénéfice brut:
2 432.47 USD (3 807 747 pips)
Perte brute:
-1 627.20 USD (1 136 741 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (172.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
241.40 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
76 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
1.41
Longs trades:
231 (93.52%)
Courts trades:
16 (6.48%)
Facteur de profit:
1.49
Rendement attendu:
3.26 USD
Bénéfice moyen:
12.87 USD
Perte moyenne:
-28.06 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-147.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-563.04 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.56 USD
Maximal:
569.48 USD (34.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 177
BTCUSD 57
GBPUSD 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 791
BTCUSD 459
GBPUSD -445
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 15K
BTCUSD 2.7M
GBPUSD -312
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +132.52 USD
Pire transaction: -563 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +172.38 USD
Perte consécutive maximale: -147.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OneRoyal-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GOMarketsMU-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
2.00 × 1
TickmillUK-Live
6.00 × 1
Exness-MT5Real11
7.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
13.00 × 2
Aucun avis
2025.10.23 14:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 76 days
