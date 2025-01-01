Signaux / Cryptonic 1
Malheureusement, Cryptonic 1 le signal est désactivé et indisponible
Le fournisseur a désactivé ce signal. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition.
Vous pouvez consulter d'autres signaux de Nino Guevara Ruwano:
- Croissance
- 70%
- Abonnés
- 0
- Semaines
- 11
- Trades
- 62
- Gagner
- 96%
- Facteur de profit
- 3.69
- DD max.
- 48%
- Croissance
- 6%
- Abonnés
- 0
- Semaines
- 31
- Trades
- 241
- Gagner
- 87%
- Facteur de profit
- 1.96
- DD max.
- 62%
Ou sélectionnez parmi d'autres signaux 4 MetaTrader:
- Croissance
- 542%
- Abonnés
- 11
- Semaines
- 31
- Trades
- 518
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 1.79
- DD max.
- 41%
- Croissance
- 737%
- Abonnés
- 10
- Semaines
- 49
- Trades
- 520
- Gagner
- 81%
- Facteur de profit
- 1.85
- DD max.
- 32%
- Croissance
- 2 241%
- Abonnés
- 28
- Semaines
- 35
- Trades
- 743
- Gagner
- 80%
- Facteur de profit
- 2.13
- DD max.
- 52%
- Croissance
- 988%
- Abonnés
- 9
- Semaines
- 46
- Trades
- 1569
- Gagner
- 61%
- Facteur de profit
- 1.51
- DD max.
- 39%
- Croissance
- 4 450%
- Abonnés
- 2
- Semaines
- 236
- Trades
- 7833
- Gagner
- 76%
- Facteur de profit
- 1.54
- DD max.
- 28%
- Croissance
- 765%
- Abonnés
- 9
- Semaines
- 69
- Trades
- 3008
- Gagner
- 81%
- Facteur de profit
- 3.61
- DD max.
- 41%
- Croissance
- 961%
- Abonnés
- 29
- Semaines
- 101
- Trades
- 296
- Gagner
- 56%
- Facteur de profit
- 1.60
- DD max.
- 35%
- Croissance
- 493%
- Abonnés
- 11
- Semaines
- 93
- Trades
- 820
- Gagner
- 73%
- Facteur de profit
- 1.90
- DD max.
- 28%
- Croissance
- 5 707%
- Abonnés
- 2
- Semaines
- 323
- Trades
- 1967
- Gagner
- 72%
- Facteur de profit
- 1.92
- DD max.
- 38%
