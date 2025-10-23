SignauxSections
Asian Dragon
Ruslan Nicolaev

Asian Dragon

Ruslan Nicolaev
0 avis
Fiabilité
94 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 25%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 409
Bénéfice trades:
930 (66.00%)
Perte trades:
479 (34.00%)
Meilleure transaction:
317.85 EUR
Pire transaction:
-438.45 EUR
Bénéfice brut:
7 608.75 EUR (259 574 pips)
Perte brute:
-7 525.22 EUR (211 519 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (67.69 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
583.99 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.93%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.05
Longs trades:
970 (68.84%)
Courts trades:
439 (31.16%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.06 EUR
Bénéfice moyen:
8.18 EUR
Perte moyenne:
-15.71 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-660.66 EUR)
Perte consécutive maximale:
-660.66 EUR (8)
Croissance mensuelle:
16.17%
Prévision annuelle:
196.19%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
940.87 EUR
Maximal:
1 628.60 EUR (164.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
67.93% (1 630.63 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 189
EURJPY 174
GBPNZD 158
CHFJPY 136
AUDJPY 87
USDCAD 84
EURCAD 80
AUDCAD 76
EURUSD 59
AUDCHF 51
CADJPY 45
NZDCAD 42
EURCHF 38
USDCHF 31
AUDUSD 29
AUDNZD 25
GBPCAD 22
NZDUSD 22
CADCHF 16
EURAUD 11
GBPJPY 9
GBPUSD 8
NZDJPY 6
NZDCHF 5
GBPCHF 3
GBPAUD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 155
EURJPY -10
GBPNZD 376
CHFJPY -16
AUDJPY -82
USDCAD 36
EURCAD -34
AUDCAD 257
EURUSD -647
AUDCHF 246
CADJPY 117
NZDCAD -130
EURCHF -179
USDCHF 61
AUDUSD -197
AUDNZD 65
GBPCAD -155
NZDUSD 131
CADCHF 13
EURAUD 68
GBPJPY 61
GBPUSD -174
NZDJPY 58
NZDCHF 33
GBPCHF 12
GBPAUD 29
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -5.6K
EURJPY 196
GBPNZD 29K
CHFJPY 5.8K
AUDJPY 19
USDCAD 3.9K
EURCAD 3.8K
AUDCAD 6.5K
EURUSD -7.1K
AUDCHF 4.2K
CADJPY 7.6K
NZDCAD -3.4K
EURCHF -1.1K
USDCHF 312
AUDUSD -5.1K
AUDNZD 983
GBPCAD -759
NZDUSD 2.9K
CADCHF 264
EURAUD 2.8K
GBPJPY 1.9K
GBPUSD -1.8K
NZDJPY 1.6K
NZDCHF 605
GBPCHF -99
GBPAUD 703
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +317.85 EUR
Pire transaction: -438 EUR
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +67.69 EUR
Perte consécutive maximale: -660.66 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 35
ICMarketsAU-Live
0.00 × 24
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
SolidECN-Server
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
Axiory-Live
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 243
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
0.57 × 7328
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
GoMarkets-Live
0.64 × 87
ForexClub-MT5 Real Server
0.70 × 509
StriforLLC-Live
0.72 × 18
FusionMarkets-Live
0.74 × 714
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5682
118 plus...
AI Breakout trend following system

min deposit 100 of any currency

Aucun avis
2025.10.23 12:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.31% of days out of 653 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 12:01
A large drawdown may occur on the account again
