Ashraf Bin Arif Chowdhury

Magic compas

Ashraf Bin Arif Chowdhury
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 318%
MagicCompass-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
17 261
Bénéfice trades:
11 840 (68.59%)
Perte trades:
5 421 (31.41%)
Meilleure transaction:
4 531.50 USD
Pire transaction:
-650.27 USD
Bénéfice brut:
150 450.49 USD (2 132 163 pips)
Perte brute:
-82 472.85 USD (2 047 742 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (4 682.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8 391.69 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.10%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
2704
Temps de détention moyen:
37 minutes
Facteur de récupération:
7.52
Longs trades:
8 692 (50.36%)
Courts trades:
8 569 (49.64%)
Facteur de profit:
1.82
Rendement attendu:
3.94 USD
Bénéfice moyen:
12.71 USD
Perte moyenne:
-15.21 USD
Pertes consécutives maximales:
38 (-8 744.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-8 744.55 USD (38)
Croissance mensuelle:
38.16%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
9 039.33 USD (14.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.14% (9 039.33 USD)
Par fonds propres:
0.01% (5.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 17259
USDCHF 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 68K
USDCHF -1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 85K
USDCHF -44
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 531.50 USD
Pire transaction: -650 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 38
Bénéfice consécutif maximal: +4 682.06 USD
Perte consécutive maximale: -8 744.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MagicCompass-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live11
1.34 × 1144
ATCBrokers-Live 1
7.36 × 511
test broker, you will like itt
Aucun avis
2025.10.23 12:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.