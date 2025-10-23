SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AFSID Trading Central Pro MT4
Revano Azka Akhmad

AFSID Trading Central Pro MT4

Revano Azka Akhmad
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 499 USD par mois
croissance depuis 2025 0%
Headway-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
224
Bénéfice trades:
156 (69.64%)
Perte trades:
68 (30.36%)
Meilleure transaction:
34.44 USD
Pire transaction:
-9.76 USD
Bénéfice brut:
768.40 USD (52 966 pips)
Perte brute:
-227.55 USD (28 719 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (40.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
64.67 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.36
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.13%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
227
Temps de détention moyen:
8 minutes
Facteur de récupération:
21.63
Longs trades:
224 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
3.38
Rendement attendu:
2.41 USD
Bénéfice moyen:
4.93 USD
Perte moyenne:
-3.35 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-24.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-24.31 USD (5)
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.37 USD
Maximal:
25.00 USD (0.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.08% (117.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUAUD 119
XAUUSD 105
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUAUD 285
XAUUSD 256
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUAUD 11K
XAUUSD 13K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +34.44 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +40.07 USD
Perte consécutive maximale: -24.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
2.86 × 7
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
EightcapLtd-Real-4
23.67 × 6
100% Automated trading using the AFSID Trading Central Pro+ MT4 Trading Robot (New System).
For more information, visit AFSID Group International.

Aucun avis
2025.10.23 14:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 10:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.23 10:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.23 08:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.23 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.23 07:51
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.23 07:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 07:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AFSID Trading Central Pro MT4
499 USD par mois
0%
0
0
USD
151K
USD
1
100%
224
69%
100%
3.37
2.41
USD
0%
1:500
