Trades:
1 092
Bénéfice trades:
603 (55.21%)
Perte trades:
489 (44.78%)
Meilleure transaction:
8 132.00 USD
Pire transaction:
-6 372.00 USD
Bénéfice brut:
324 803.13 USD (364 469 pips)
Perte brute:
-263 497.28 USD (315 832 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (3 734.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
11 854.00 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
66.85%
Charge de dépôt maximale:
4.84%
Dernier trade:
38 il y a des minutes
Trades par semaine:
129
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
3.24
Longs trades:
905 (82.88%)
Courts trades:
187 (17.12%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
56.14 USD
Bénéfice moyen:
538.65 USD
Perte moyenne:
-538.85 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-2 434.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-14 387.73 USD (11)
Croissance mensuelle:
49.33%
Prévision annuelle:
598.50%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11 795.82 USD
Maximal:
18 895.00 USD (19.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.35% (18 893.00 USD)
Par fonds propres:
3.24% (2 079.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|1022
|WTIx
|31
|NAS100x
|16
|USDCHFe
|15
|GBPUSDe
|4
|EURUSDe
|3
|HSIx
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDe
|62K
|WTIx
|-6.1K
|NAS100x
|6.3K
|USDCHFe
|980
|GBPUSDe
|-2.6K
|EURUSDe
|1.5K
|HSIx
|-511
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDe
|17K
|WTIx
|-494
|NAS100x
|35K
|USDCHFe
|-1.9K
|GBPUSDe
|-1.4K
|EURUSDe
|797
|HSIx
|-102
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "KVBFuturesIndonesia-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Support and resistance method, by keeping the risk tight
