Richard Gunawan

Yin Yang

Richard Gunawan
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 191%
KVBFuturesIndonesia-Real
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 092
Bénéfice trades:
603 (55.21%)
Perte trades:
489 (44.78%)
Meilleure transaction:
8 132.00 USD
Pire transaction:
-6 372.00 USD
Bénéfice brut:
324 803.13 USD (364 469 pips)
Perte brute:
-263 497.28 USD (315 832 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (3 734.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
11 854.00 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
66.85%
Charge de dépôt maximale:
4.84%
Dernier trade:
38 il y a des minutes
Trades par semaine:
129
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
3.24
Longs trades:
905 (82.88%)
Courts trades:
187 (17.12%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
56.14 USD
Bénéfice moyen:
538.65 USD
Perte moyenne:
-538.85 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-2 434.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-14 387.73 USD (11)
Croissance mensuelle:
49.33%
Prévision annuelle:
598.50%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11 795.82 USD
Maximal:
18 895.00 USD (19.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.35% (18 893.00 USD)
Par fonds propres:
3.24% (2 079.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDe 1022
WTIx 31
NAS100x 16
USDCHFe 15
GBPUSDe 4
EURUSDe 3
HSIx 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDe 62K
WTIx -6.1K
NAS100x 6.3K
USDCHFe 980
GBPUSDe -2.6K
EURUSDe 1.5K
HSIx -511
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDe 17K
WTIx -494
NAS100x 35K
USDCHFe -1.9K
GBPUSDe -1.4K
EURUSDe 797
HSIx -102
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8 132.00 USD
Pire transaction: -6 372 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +3 734.62 USD
Perte consécutive maximale: -2 434.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "KVBFuturesIndonesia-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Support and resistance method, by keeping the risk tight
Aucun avis
2025.10.23 13:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 11:01
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.69% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 07:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 07:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copier

