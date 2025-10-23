Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsAU-Live 0.00 × 24 Axiory-Live 0.00 × 2 itexsys-Platform 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-5 0.25 × 4 FusionMarkets-Live 0.45 × 154 ICMarketsSC-MT5 0.59 × 2315 ICMarketsEU-MT5-2 0.73 × 15 PacificUnionLLC-Live 0.82 × 11 CapitalPointTrading-MT5-4 0.92 × 12 Exness-MT5Real7 1.13 × 15 Tickmill-Live 1.17 × 1286 Tradeview-Live 1.50 × 2 RazeGlobalMarkets-Server 1.82 × 73 FxPro-MT5 2.00 × 3 ICMarketsEU-MT5-4 2.00 × 1 MilliyFXGlobal-Server 2.00 × 3 VantageInternational-Live 2.30 × 169 ICMarketsSC-MT5-2 2.41 × 29146 LiteFinance-MT5-Live 2.50 × 6 ICMarkets-MT5-2 2.86 × 7 OctaFX-Real2 3.22 × 489 Exness-MT5Real8 3.39 × 38 Darwinex-Live 3.40 × 10 Exness-MT5Real31 3.65 × 23 BlueberryMarkets-Live 3.68 × 19 42 plus...