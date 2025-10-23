- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
16
Bénéfice trades:
8 (50.00%)
Perte trades:
8 (50.00%)
Meilleure transaction:
140.37 USD
Pire transaction:
-25.39 USD
Bénéfice brut:
159.65 USD (4 402 pips)
Perte brute:
-78.75 USD (5 185 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (146.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
146.37 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
28.89%
Charge de dépôt maximale:
5.98%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
15 minutes
Facteur de récupération:
1.05
Longs trades:
6 (37.50%)
Courts trades:
10 (62.50%)
Facteur de profit:
2.03
Rendement attendu:
5.06 USD
Bénéfice moyen:
19.96 USD
Perte moyenne:
-9.84 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-69.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-69.46 USD (6)
Algo trading:
12%
Prélèvement par solde:
Absolu:
77.28 USD
Maximal:
77.28 USD (7.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.69% (76.92 USD)
Par fonds propres:
3.57% (35.35 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|81
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-783
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +140.37 USD
Pire transaction: -25 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +146.37 USD
Perte consécutive maximale: -69.46 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.78 × 143
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 29231
📄 Rise & Stability FX – Stratégie de croissance constante
Type de stratégie : Suivi de tendance avec entrées de repli
Principaux instruments : XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY
Périodes de temps : H1 - H4
Style de trading : Intraday, basse fréquence (2 à 5 transactions par jour)
🧭 À propos de la stratégie
Rise & Stability FX privilégie une croissance durable et maîtrisée grâce à une exécution rigoureuse et une confirmation sur plusieurs périodes.
La stratégie combine la MME, le RSI, l'ADX et des filtres de volume pour identifier les continuations de tendance valides après les retracements.
L'objectif principal est la préservation du capital avec des rendements mensuels stables de 5 à 10 %, limitant les pertes à moins de 15 %.
Pas de martingale, pas de grille, pas de moyenne baissière. Chaque transaction est assortie de niveaux de stop-loss et de take-profit prédéfinis.
💼 Gestion des risques
Chaque position est gérée indépendamment avec un stop-loss fixe et un take-profit dynamique basé sur la volatilité.
Un système pyramidal n'est utilisé qu'après confirmation de la poursuite de la tendance, garantissant une exposition minimale et une croissance fluide des actions.
Les transactions quotidiennes s'arrêtent automatiquement dès que l'objectif de profit ou la limite de risque est atteint.
📈 Philosophie de performance
Le profit n'est significatif que s'il est répétable.
Stabilité > enthousiasme.
Le contrôle du risque prime toujours sur la récompense.
Cette stratégie est conçue pour les investisseurs recherchant des performances stables et fiables plutôt qu'un effet de mode à court terme.
Je négocie avec des fonds réels selon le même modèle de risque que les abonnés.
🔧 Paramètres de copie recommandés
Recommandation de paramètres
Solde minimum : 500 $ - 1 000 $
Multiplicateur de risque : 1,0 × (identique au fournisseur)
Levier : 1:500
Type de courtier : ECN / Spread brut (IC Markets recommandé)
Mode de copie : Automatique (proportionnel au solde)
🧠 À propos du trader
Plus de 15 ans d'expérience en trading, principalement sur l'or (XAUUSD) et les principales paires de devises. Spécialisé dans les systèmes algorithmiques et les structures prix-action.
Toutes les stratégies sont développées et testées pour garantir leur stabilité, leur transparence et leur fiabilité à long terme.
« En trading, la constance et la discipline sont plus importantes que la chance.»
📊 Résumé
Objectif de croissance mensuelle : 5-10 %
Drawdown historique maximal : < 15 %
Taux de gain : 65-70 %
Compte réel vérifié (IC Markets Raw)
💬 Remarque finale
Merci de votre intérêt pour Rise & Stability FX.
Ce signal est destiné aux traders et investisseurs qui privilégient une croissance maîtrisée, une logique claire et une gestion rigoureuse des risques.
Observez la performance : la constance parlera d'elle-même.
Rise & Stability FX
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
8%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
12%
16
50%
29%
2.02
5.06
USD
USD
8%
1:500