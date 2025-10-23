📄 Rise & Stability FX – Stratégie de croissance constante





Type de stratégie : Suivi de tendance avec entrées de repli

Principaux instruments : XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY

Périodes de temps : H1 - H4

Style de trading : Intraday, basse fréquence (2 à 5 transactions par jour)





🧭 À propos de la stratégie

Rise & Stability FX privilégie une croissance durable et maîtrisée grâce à une exécution rigoureuse et une confirmation sur plusieurs périodes.

La stratégie combine la MME, le RSI, l'ADX et des filtres de volume pour identifier les continuations de tendance valides après les retracements.





L'objectif principal est la préservation du capital avec des rendements mensuels stables de 5 à 10 %, limitant les pertes à moins de 15 %.

Pas de martingale, pas de grille, pas de moyenne baissière. Chaque transaction est assortie de niveaux de stop-loss et de take-profit prédéfinis.





💼 Gestion des risques

Chaque position est gérée indépendamment avec un stop-loss fixe et un take-profit dynamique basé sur la volatilité.

Un système pyramidal n'est utilisé qu'après confirmation de la poursuite de la tendance, garantissant une exposition minimale et une croissance fluide des actions.

Les transactions quotidiennes s'arrêtent automatiquement dès que l'objectif de profit ou la limite de risque est atteint.





📈 Philosophie de performance

Le profit n'est significatif que s'il est répétable.

Stabilité > enthousiasme.

Le contrôle du risque prime toujours sur la récompense.





Cette stratégie est conçue pour les investisseurs recherchant des performances stables et fiables plutôt qu'un effet de mode à court terme.

Je négocie avec des fonds réels selon le même modèle de risque que les abonnés.





🔧 Paramètres de copie recommandés





Recommandation de paramètres

Solde minimum : 500 $ - 1 000 $

Multiplicateur de risque : 1,0 × (identique au fournisseur)

Levier : 1:500

Type de courtier : ECN / Spread brut (IC Markets recommandé)

Mode de copie : Automatique (proportionnel au solde)





🧠 À propos du trader

Plus de 15 ans d'expérience en trading, principalement sur l'or (XAUUSD) et les principales paires de devises. Spécialisé dans les systèmes algorithmiques et les structures prix-action.

Toutes les stratégies sont développées et testées pour garantir leur stabilité, leur transparence et leur fiabilité à long terme.





« En trading, la constance et la discipline sont plus importantes que la chance.»





📊 Résumé

Objectif de croissance mensuelle : 5-10 %





Drawdown historique maximal : < 15 %





Taux de gain : 65-70 %





Compte réel vérifié (IC Markets Raw)





💬 Remarque finale

Merci de votre intérêt pour Rise & Stability FX.

Ce signal est destiné aux traders et investisseurs qui privilégient une croissance maîtrisée, une logique claire et une gestion rigoureuse des risques.

Observez la performance : la constance parlera d'elle-même.





Rise & Stability FX