Shuangqing Liu

WVjjj117118119

Shuangqing Liu
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2025 45%
Tickmill-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
35
Bénéfice trades:
25 (71.42%)
Perte trades:
10 (28.57%)
Meilleure transaction:
9.35 USD
Pire transaction:
-5.01 USD
Bénéfice brut:
82.10 USD (8 353 pips)
Perte brute:
-37.18 USD (3 653 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (8.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
14.93 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.33
Activité de trading:
3.28%
Charge de dépôt maximale:
6.05%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
2 minutes
Facteur de récupération:
4.77
Longs trades:
15 (42.86%)
Courts trades:
20 (57.14%)
Facteur de profit:
2.21
Rendement attendu:
1.28 USD
Bénéfice moyen:
3.28 USD
Perte moyenne:
-3.72 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-9.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-9.42 USD (2)
Croissance mensuelle:
44.92%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
9.42 USD (8.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.13% (9.42 USD)
Par fonds propres:
1.91% (2.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.35 USD
Pire transaction: -5 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +8.76 USD
Perte consécutive maximale: -9.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
4.10 × 70
16 plus...
一次一单，不加仓

固定止损 ，动态止盈

波动越大，风险越低

交流学习，可以加微：jjj117118119

2025.10.23 11:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.23 10:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.23 04:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.23 04:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 04:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.