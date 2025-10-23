SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MA Yosua
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

MA Yosua

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 avis
56 semaines
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
53
Bénéfice trades:
33 (62.26%)
Perte trades:
20 (37.74%)
Meilleure transaction:
90 279.75 USD
Pire transaction:
-133 285.05 USD
Bénéfice brut:
220 022.53 USD (66 337 pips)
Perte brute:
-182 788.45 USD (24 865 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (34 232.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
103 569.00 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
0.28
Longs trades:
35 (66.04%)
Courts trades:
18 (33.96%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
702.53 USD
Bénéfice moyen:
6 667.35 USD
Perte moyenne:
-9 139.42 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-25 582.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-133 740.30 USD (2)
Croissance mensuelle:
16.80%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
75%
Prélèvement par solde:
Absolu:
30 171.30 USD
Maximal:
133 740.30 USD (65.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 40
archived 13
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 32K
archived 5.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 41K
archived 0
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +90 279.75 USD
Pire transaction: -133 285 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +34 232.29 USD
Perte consécutive maximale: -25 582.14 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
84 plus...
Aucun avis
2025.10.23 04:41
Trading operations on the account were performed for only 24 days. This comprises 6.19% of days out of the 388 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 04:41
80% of trades performed within 13 days. This comprises 3.35% of days out of the 388 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 04:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
