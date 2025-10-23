SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MA Cokro
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

MA Cokro

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 avis
12 semaines
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
34
Bénéfice trades:
22 (64.70%)
Perte trades:
12 (35.29%)
Meilleure transaction:
11 629.80 USD
Pire transaction:
-20 118.57 USD
Bénéfice brut:
52 871.19 USD (56 128 pips)
Perte brute:
-41 330.64 USD (23 949 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (35 961.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
35 961.29 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.41
Longs trades:
20 (58.82%)
Courts trades:
14 (41.18%)
Facteur de profit:
1.28
Rendement attendu:
339.43 USD
Bénéfice moyen:
2 403.24 USD
Perte moyenne:
-3 444.22 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-6 405.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-20 118.57 USD (1)
Croissance mensuelle:
7.64%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
24 420.74 USD
Maximal:
28 038.74 USD (27.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 31
archived 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 26K
archived -14K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 32K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11 629.80 USD
Pire transaction: -20 119 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +35 961.29 USD
Perte consécutive maximale: -6 405.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Aucun avis
2025.10.23 04:41
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 13.41% of days out of the 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 04:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
