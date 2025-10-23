SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gold Vip Duc Nguyen
Quang Duc Nguyen

Gold Vip Duc Nguyen

Quang Duc Nguyen
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 177%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 889
Bénéfice trades:
5 042 (73.18%)
Perte trades:
1 847 (26.81%)
Meilleure transaction:
3 447.82 USD
Pire transaction:
-689.13 USD
Bénéfice brut:
61 145.04 USD (2 097 037 pips)
Perte brute:
-39 107.26 USD (2 268 896 pips)
Gains consécutifs maximales:
54 (160.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 881.93 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
39.13%
Charge de dépôt maximale:
1.21%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
512
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
3.33
Longs trades:
3 488 (50.63%)
Courts trades:
3 401 (49.37%)
Facteur de profit:
1.56
Rendement attendu:
3.20 USD
Bénéfice moyen:
12.13 USD
Perte moyenne:
-21.17 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-2 362.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 803.90 USD (17)
Croissance mensuelle:
33.49%
Prévision annuelle:
406.32%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 510.99 USD
Maximal:
6 627.27 USD (28.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.67% (6 627.27 USD)
Par fonds propres:
5.41% (1 122.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-P 6889
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-P 22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-P -171K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 447.82 USD
Pire transaction: -689 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +160.54 USD
Perte consécutive maximale: -2 362.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FortunePrimeGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.23 03:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gold Vip Duc Nguyen
30 USD par mois
177%
0
0
USD
21K
USD
25
100%
6 889
73%
39%
1.56
3.20
USD
29%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.