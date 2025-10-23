SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Rainbow001
Shushi Jiang

Rainbow001

Shushi Jiang
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 -4%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
27
Bénéfice trades:
12 (44.44%)
Perte trades:
15 (55.56%)
Meilleure transaction:
101.40 USD
Pire transaction:
-151.80 USD
Bénéfice brut:
378.39 USD (9 437 pips)
Perte brute:
-748.76 USD (44 198 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (127.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
127.20 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.24
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
22.43%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
39 minutes
Facteur de récupération:
-0.67
Longs trades:
16 (59.26%)
Courts trades:
11 (40.74%)
Facteur de profit:
0.51
Rendement attendu:
-13.72 USD
Bénéfice moyen:
31.53 USD
Perte moyenne:
-49.92 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-241.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-355.50 USD (3)
Algo trading:
82%
Prélèvement par solde:
Absolu:
414.87 USD
Maximal:
553.65 USD (5.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.46% (553.65 USD)
Par fonds propres:
1.56% (158.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 20
Copper 2
BTCUSD 2
SpotCrude 2
XAGUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -272
Copper -1
BTCUSD -16
SpotCrude -125
XAGUSD 43
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -2.6K
Copper -102
BTCUSD -32K
SpotCrude -259
XAGUSD 173
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +101.40 USD
Pire transaction: -152 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +127.20 USD
Perte consécutive maximale: -241.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
Tickmill-Live
0.74 × 19
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Exness-MT5Real31
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 8246
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.32 × 3631
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3443
ICMarkets-MT5-2
3.71 × 1934
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Coinexx-Live
4.75 × 8
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
8 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
全职职业交易员，10年职业交易员生涯，曾在澳洲的自营交易机构Starbeta交易5年，在国内的私募做基金经理交易期货3年，目前就职于总部在新加坡的私企，帮老板操盘6000万的国内期货账户和300万美金的外盘账户。自己也做MT5的交易，擅长黄金、BTC/ETH和标普、A50等交易。 合作V：zk07070303
Aucun avis
2025.10.23 04:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 03:41
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.23 03:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 03:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Rainbow001
1000 USD par mois
-4%
0
0
USD
9.6K
USD
1
82%
27
44%
100%
0.50
-13.72
USD
5%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.