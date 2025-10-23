- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
27
Bénéfice trades:
12 (44.44%)
Perte trades:
15 (55.56%)
Meilleure transaction:
101.40 USD
Pire transaction:
-151.80 USD
Bénéfice brut:
378.39 USD (9 437 pips)
Perte brute:
-748.76 USD (44 198 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (127.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
127.20 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.24
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
22.43%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
39 minutes
Facteur de récupération:
-0.67
Longs trades:
16 (59.26%)
Courts trades:
11 (40.74%)
Facteur de profit:
0.51
Rendement attendu:
-13.72 USD
Bénéfice moyen:
31.53 USD
Perte moyenne:
-49.92 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-241.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-355.50 USD (3)
Algo trading:
82%
Prélèvement par solde:
Absolu:
414.87 USD
Maximal:
553.65 USD (5.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.46% (553.65 USD)
Par fonds propres:
1.56% (158.20 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|Copper
|2
|BTCUSD
|2
|SpotCrude
|2
|XAGUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-272
|Copper
|-1
|BTCUSD
|-16
|SpotCrude
|-125
|XAGUSD
|43
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-2.6K
|Copper
|-102
|BTCUSD
|-32K
|SpotCrude
|-259
|XAGUSD
|173
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +101.40 USD
Pire transaction: -152 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +127.20 USD
Perte consécutive maximale: -241.40 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
Tickmill-Live
|0.74 × 19
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Exness-MT5Real31
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.83 × 8246
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.32 × 3631
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3443
|
ICMarkets-MT5-2
|3.71 × 1934
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Coinexx-Live
|4.75 × 8
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
8 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
全职职业交易员，10年职业交易员生涯，曾在澳洲的自营交易机构Starbeta交易5年，在国内的私募做基金经理交易期货3年，目前就职于总部在新加坡的私企，帮老板操盘6000万的国内期货账户和300万美金的外盘账户。自己也做MT5的交易，擅长黄金、BTC/ETH和标普、A50等交易。 合作V：zk07070303
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
1000 USD par mois
-4%
0
0
USD
USD
9.6K
USD
USD
1
82%
27
44%
100%
0.50
-13.72
USD
USD
5%
1:500