Signaux / MetaTrader 5 / Radifa
Wildan Juniawan

Radifa

Wildan Juniawan
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
OctaFX-Real2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
122
Bénéfice trades:
98 (80.32%)
Perte trades:
24 (19.67%)
Meilleure transaction:
25.80 USD
Pire transaction:
-11.00 USD
Bénéfice brut:
416.87 USD (27 486 pips)
Perte brute:
-68.79 USD (4 690 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (118.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
118.17 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.54
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.10%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
58
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
24.11
Longs trades:
100 (81.97%)
Courts trades:
22 (18.03%)
Facteur de profit:
6.06
Rendement attendu:
2.85 USD
Bénéfice moyen:
4.25 USD
Perte moyenne:
-2.87 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-6.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-14.44 USD (2)
Croissance mensuelle:
48.35%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
14.44 USD (1.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
5.76% (61.08 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 78
EURUSD 34
AUDUSD 8
NZDUSD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 265
EURUSD 57
AUDUSD 20
NZDUSD 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 19K
EURUSD 2.6K
AUDUSD 650
NZDUSD 128
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +25.80 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +118.17 USD
Perte consécutive maximale: -6.81 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarkets-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.94 × 618
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
OctaFX-Real
1.21 × 347
OctaFX-Real2
1.33 × 502
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
Alpari-MT5
1.42 × 417
ICMarketsSC-MT5-4
1.46 × 56
VantageInternational-Live
2.17 × 41
ICMarketsSC-MT5
2.39 × 135
FusionMarkets-Live
2.45 × 84
ZeroMarkets-Live
4.48 × 450
XMTrading-MT5 3
5.69 × 444
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
FBS-Real
7.25 × 4
RoboForex-Pro
7.30 × 722
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
11.75 × 475
Just Enjoy the Signal, No offense,, sleep , eat , profit
Aucun avis
2025.10.23 02:31
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 02:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
