Mr Pinyo Lhowmongkolchai

EA BTC Sniper

Mr Pinyo Lhowmongkolchai
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 16
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
76
Bénéfice trades:
67 (88.15%)
Perte trades:
9 (11.84%)
Meilleure transaction:
4.18 USD
Pire transaction:
-3.06 USD
Bénéfice brut:
60.43 USD (476 577 pips)
Perte brute:
-16.73 USD (167 177 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (13.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13.60 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.44
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
76
Temps de détention moyen:
6 minutes
Facteur de récupération:
11.53
Longs trades:
37 (48.68%)
Courts trades:
39 (51.32%)
Facteur de profit:
3.61
Rendement attendu:
0.58 USD
Bénéfice moyen:
0.90 USD
Perte moyenne:
-1.86 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-3.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-3.79 USD (2)
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
3.79 USD (2.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD# 76
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD# 44
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD# 309K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.18 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +13.60 USD
Perte consécutive maximale: -3.79 USD

This is trial version.
Please contact seller before copy.
Aucun avis
2025.10.23 00:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 00:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
