Denis Bornfleth

Argonvision

Denis Bornfleth
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
50
Bénéfice trades:
44 (88.00%)
Perte trades:
6 (12.00%)
Meilleure transaction:
19.15 EUR
Pire transaction:
-98.35 EUR
Bénéfice brut:
140.81 EUR (53 514 pips)
Perte brute:
-195.90 EUR (11 514 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (50.79 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
50.79 EUR (19)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.76%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.34
Longs trades:
24 (48.00%)
Courts trades:
26 (52.00%)
Facteur de profit:
0.72
Rendement attendu:
-1.10 EUR
Bénéfice moyen:
3.20 EUR
Perte moyenne:
-32.65 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-1.61 EUR)
Perte consécutive maximale:
-98.35 EUR (1)
Croissance mensuelle:
-14.47%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
105.88 EUR
Maximal:
162.08 EUR (27.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
9.17% (84.95 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 15
EURUSD 11
GBPCHF 7
USDCHF 7
GBPUSD 5
BTCUSD 2
AUDCAD 2
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -158
EURUSD 24
GBPCHF 20
USDCHF 30
GBPUSD 3
BTCUSD 4
AUDCAD 11
EURGBP 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -8K
EURUSD 1.4K
GBPCHF 1.4K
USDCHF 1.3K
GBPUSD 196
BTCUSD 44K
AUDCAD 1.1K
EURGBP 127
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.15 EUR
Pire transaction: -98 EUR
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +50.79 EUR
Perte consécutive maximale: -1.61 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real9
9.89 × 18
Verschiedene Forex Paare
Aucun avis
2025.10.22 23:21
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 23:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Argonvision
30 USD par mois
0%
0
0
USD
926
EUR
2
0%
50
88%
100%
0.71
-1.10
EUR
9%
1:500
