Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 43" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live17 0.00 × 10 Exness-Real4 0.00 × 4 Tradeview-Live 0.00 × 11 Axi-US06-Live 0.00 × 2 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 2 ICMarkets-Live19 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 6 Pepperstone-Edge12 0.00 × 6 VantageFXInternational-Live 2 0.00 × 2 FPMarkets-Live 0.00 × 2 Tickmill-Live05 0.00 × 2 ICMarkets-Live23 0.00 × 1 NaxwareSystems-Live 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 2 CMCMarkets1-Live 0.00 × 2 ICMarkets-Live24 0.00 × 6 ForexTimeFXTM-ECN 0.00 × 9 LiteForex-ECN.com 0.00 × 15 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 6 SADASoftware-LiveLiquidity1 0.00 × 2 FxPro.com-Real07 0.00 × 4 XMGlobal-Real 2 0.00 × 6 ICMarkets-Live20 0.00 × 40 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 2 15 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou