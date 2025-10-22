SignauxSections
Chun Jie Cui

Vntrader001

Chun Jie Cui
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 855%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
21 933
Bénéfice trades:
14 679 (66.92%)
Perte trades:
7 254 (33.07%)
Meilleure transaction:
4 972.76 USD
Pire transaction:
-2 307.24 USD
Bénéfice brut:
442 774.02 USD (5 282 792 pips)
Perte brute:
-329 514.04 USD (4 459 204 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (15 352.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
15 352.62 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
80.96%
Charge de dépôt maximale:
4.04%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
3316
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
7.82
Longs trades:
11 582 (52.81%)
Courts trades:
10 351 (47.19%)
Facteur de profit:
1.34
Rendement attendu:
5.16 USD
Bénéfice moyen:
30.16 USD
Perte moyenne:
-45.43 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-1 891.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-14 491.74 USD (18)
Croissance mensuelle:
125.35%
Prévision annuelle:
1 520.86%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18.78 USD
Maximal:
14 491.74 USD (12.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.39% (14 491.74 USD)
Par fonds propres:
7.30% (5 991.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 21933
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 113K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 824K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 972.76 USD
Pire transaction: -2 307 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +15 352.62 USD
Perte consécutive maximale: -1 891.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STARTRADERFinancial-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

黄金对冲EA
Aucun avis
2025.10.22 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Vntrader001
30 USD par mois
855%
0
0
USD
83K
USD
26
99%
21 933
66%
81%
1.34
5.16
USD
22%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.