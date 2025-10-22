SignauxSections
Subair Amrah

For Everyone

Subair Amrah
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -11%
Exness-MT5Real6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
17
Bénéfice trades:
12 (70.58%)
Perte trades:
5 (29.41%)
Meilleure transaction:
79 871.46 IDR
Pire transaction:
-200 195.12 IDR
Bénéfice brut:
473 248.39 IDR (27 397 pips)
Perte brute:
-621 409.46 IDR (25 884 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (278 042.18 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
278 042.18 IDR (5)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Activité de trading:
36.60%
Charge de dépôt maximale:
78.99%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
21 minutes
Facteur de récupération:
-0.55
Longs trades:
7 (41.18%)
Courts trades:
10 (58.82%)
Facteur de profit:
0.76
Rendement attendu:
-8 715.36 IDR
Bénéfice moyen:
39 437.37 IDR
Perte moyenne:
-124 281.89 IDR
Pertes consécutives maximales:
2 (-80 450.49 IDR)
Perte consécutive maximale:
-200 195.12 IDR (1)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
253 860.01 IDR
Maximal:
267 953.91 IDR (20.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.39% (267 953.91 IDR)
Par fonds propres:
22.99% (302 169.67 IDR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 13
USOILm 3
BTCXAUm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm -6
USOILm -13
BTCXAUm 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm -3.3K
USOILm -379
BTCXAUm 5.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +79 871.46 IDR
Pire transaction: -200 195 IDR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +278 042.18 IDR
Perte consécutive maximale: -80 450.49 IDR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.22 16:02
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 13:53
Share of trading days is too low
2025.10.22 13:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.22 13:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 12:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 12:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 12:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.22 12:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 12:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
