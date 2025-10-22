- Croissance
Trades:
17
Bénéfice trades:
12 (70.58%)
Perte trades:
5 (29.41%)
Meilleure transaction:
79 871.46 IDR
Pire transaction:
-200 195.12 IDR
Bénéfice brut:
473 248.39 IDR (27 397 pips)
Perte brute:
-621 409.46 IDR (25 884 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (278 042.18 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
278 042.18 IDR (5)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Activité de trading:
36.60%
Charge de dépôt maximale:
78.99%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
21 minutes
Facteur de récupération:
-0.55
Longs trades:
7 (41.18%)
Courts trades:
10 (58.82%)
Facteur de profit:
0.76
Rendement attendu:
-8 715.36 IDR
Bénéfice moyen:
39 437.37 IDR
Perte moyenne:
-124 281.89 IDR
Pertes consécutives maximales:
2 (-80 450.49 IDR)
Perte consécutive maximale:
-200 195.12 IDR (1)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
253 860.01 IDR
Maximal:
267 953.91 IDR (20.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.39% (267 953.91 IDR)
Par fonds propres:
22.99% (302 169.67 IDR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|13
|USOILm
|3
|BTCXAUm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|-6
|USOILm
|-13
|BTCXAUm
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|-3.3K
|USOILm
|-379
|BTCXAUm
|5.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +79 871.46 IDR
Pire transaction: -200 195 IDR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +278 042.18 IDR
Perte consécutive maximale: -80 450.49 IDR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
