Signaux / MetaTrader 4 / A Gold1
Nikolai Nogtev

A Gold1

Nikolai Nogtev
0 avis
93 semaines
0 / 0 USD
0%
Just2Trade-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
544
Bénéfice trades:
435 (79.96%)
Perte trades:
109 (20.04%)
Meilleure transaction:
556.24 USD
Pire transaction:
-449.33 USD
Bénéfice brut:
15 531.75 USD (106 739 pips)
Perte brute:
-6 856.82 USD (43 770 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (952.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
969.23 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
203 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
9 jours
Facteur de récupération:
6.88
Longs trades:
294 (54.04%)
Courts trades:
250 (45.96%)
Facteur de profit:
2.27
Rendement attendu:
15.95 USD
Bénéfice moyen:
35.71 USD
Perte moyenne:
-62.91 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-1 261.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 261.63 USD (13)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
20%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 261.63 USD (6.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 168
USDCHF 153
USDCAD 137
NZDUSD 35
AUDNZD 24
CADCHF 16
AUDUSD 10
EURNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 3.3K
USDCHF 1.6K
USDCAD 1.4K
NZDUSD 655
AUDNZD 626
CADCHF 656
AUDUSD 457
EURNZD 11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 22K
USDCHF 18K
USDCAD 26K
NZDUSD 3.8K
AUDNZD 3.0K
CADCHF 3.2K
AUDUSD 4.9K
EURNZD 178
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +556.24 USD
Pire transaction: -449 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +952.38 USD
Perte consécutive maximale: -1 261.63 USD

Aucun avis
2025.10.22 10:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 202 days
