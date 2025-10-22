- Croissance
Trades:
544
Bénéfice trades:
435 (79.96%)
Perte trades:
109 (20.04%)
Meilleure transaction:
556.24 USD
Pire transaction:
-449.33 USD
Bénéfice brut:
15 531.75 USD (106 739 pips)
Perte brute:
-6 856.82 USD (43 770 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (952.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
969.23 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
203 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
9 jours
Facteur de récupération:
6.88
Longs trades:
294 (54.04%)
Courts trades:
250 (45.96%)
Facteur de profit:
2.27
Rendement attendu:
15.95 USD
Bénéfice moyen:
35.71 USD
Perte moyenne:
-62.91 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-1 261.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 261.63 USD (13)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
20%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 261.63 USD (6.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|168
|USDCHF
|153
|USDCAD
|137
|NZDUSD
|35
|AUDNZD
|24
|CADCHF
|16
|AUDUSD
|10
|EURNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|3.3K
|USDCHF
|1.6K
|USDCAD
|1.4K
|NZDUSD
|655
|AUDNZD
|626
|CADCHF
|656
|AUDUSD
|457
|EURNZD
|11
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|22K
|USDCHF
|18K
|USDCAD
|26K
|NZDUSD
|3.8K
|AUDNZD
|3.0K
|CADCHF
|3.2K
|AUDUSD
|4.9K
|EURNZD
|178
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +556.24 USD
Pire transaction: -449 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +952.38 USD
Perte consécutive maximale: -1 261.63 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Just2Trade-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
RoboForexEU-ProCent
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 4
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.05 × 124
|
is6com-Live
|0.07 × 28
|
ICMarkets-Live07
|0.17 × 630
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.32 × 2176
|
Alpari-Pro.ECN
|0.33 × 255
|
FXCM-GBPReal01
|0.50 × 487
|
RoboForex-Pro-2
|0.78 × 37
|
ATCBrokers-Live 1
|0.98 × 126
|
XMGlobal-Real 38
|1.00 × 1
|
FXFlatMT4-LiveServer
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|1.08 × 39
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|1.12 × 60
|
ICMarkets-Live14
|1.23 × 92
|
ICMarkets-Live15
|1.63 × 451
|
Alpari-Standard3
|2.20 × 5
|
Alpari-Standard2
|2.20 × 5
|
XMAU-Real 20
|2.50 × 4
|
FBS-Real-5
|6.90 × 59
|
USGFX-Live2
|8.04 × 24
