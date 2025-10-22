- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPYp
|7
|AUDCADp
|3
|NZDCHFp
|3
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPYp
|7
|AUDCADp
|1
|NZDCHFp
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPYp
|-612
|AUDCADp
|57
|NZDCHFp
|125
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
IF YOU ARE LOOKING FOR STRESS FREE SIGNAL THEN THIS IS THE RIGHT CHOICE.
- This strategy is based on a carefully engineered grid system, combining entry tactics with strict risk management.
- Suitable for investors who prefer low-risk, steady growth.
Thank you for choosing to follow me.
Seeking around 4% per month operating.
Minimum balance is 300 USD and leverage is 500.
Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high-risk market.
USD
USD
USD