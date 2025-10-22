SignauxSections
David Heras

BashLegend

David Heras
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -1%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
69
Bénéfice trades:
35 (50.72%)
Perte trades:
34 (49.28%)
Meilleure transaction:
4 489.37 USD
Pire transaction:
-7 219.63 USD
Bénéfice brut:
37 409.87 USD (43 185 pips)
Perte brute:
-38 341.82 USD (23 240 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (10 776.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
10 776.88 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
25.88%
Dernier trade:
38 il y a des minutes
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.04
Longs trades:
31 (44.93%)
Courts trades:
38 (55.07%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-13.51 USD
Bénéfice moyen:
1 068.85 USD
Perte moyenne:
-1 127.70 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-7 801.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-13 770.14 USD (5)
Croissance mensuelle:
-0.93%
Algo trading:
47%
Prélèvement par solde:
Absolu:
23 892.80 USD
Maximal:
25 816.49 USD (25.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.33% (25 825.42 USD)
Par fonds propres:
1.22% (1 224.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NDX 49
XAUUSD 15
EURUSD 5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NDX -25K
XAUUSD 24K
EURUSD 512
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NDX -13K
XAUUSD 33K
EURUSD -57
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 489.37 USD
Pire transaction: -7 220 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +10 776.88 USD
Perte consécutive maximale: -7 801.81 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.42 × 1501
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXOpen-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.32 × 228
13 plus...
Trading Signals for the VIP!


Enjoy! =)

Aucun avis
2025.10.22 09:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
