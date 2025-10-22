SignauxSections
Vyacheslav Izvarin

PAMM 26

Vyacheslav Izvarin
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2025 -73%
ForTrade-Real01
1:200
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
261
Bénéfice trades:
254 (97.31%)
Perte trades:
7 (2.68%)
Meilleure transaction:
24 742.72 USD
Pire transaction:
-183 637.06 USD
Bénéfice brut:
281 510.91 USD (162 056 pips)
Perte brute:
-219 063.29 USD (50 019 pips)
Gains consécutifs maximales:
142 (208 713.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
208 713.76 USD (142)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
50.02%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
61
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
0.30
Longs trades:
261 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
239.26 USD
Bénéfice moyen:
1 108.31 USD
Perte moyenne:
-31 294.76 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-185 656.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-185 656.66 USD (2)
Croissance mensuelle:
-45.77%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
208 383.33 USD (74.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
95.19% (208 383.33 USD)
Par fonds propres:
67.39% (429.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD` 212
SILVER` 39
GASOLINE 8
USA100 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD` 64K
SILVER` 1.3K
GASOLINE -3.1K
USA100 492
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD` 82K
SILVER` 1.3K
GASOLINE -553
USA100 30K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +24 742.72 USD
Pire transaction: -183 637 USD
Gains consécutifs maximales: 142
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +208 713.76 USD
Perte consécutive maximale: -185 656.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForTrade-Real01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.