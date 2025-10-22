- Croissance
Trades:
261
Bénéfice trades:
254 (97.31%)
Perte trades:
7 (2.68%)
Meilleure transaction:
24 742.72 USD
Pire transaction:
-183 637.06 USD
Bénéfice brut:
281 510.91 USD (162 056 pips)
Perte brute:
-219 063.29 USD (50 019 pips)
Gains consécutifs maximales:
142 (208 713.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
208 713.76 USD (142)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
50.02%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
61
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
0.30
Longs trades:
261 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
239.26 USD
Bénéfice moyen:
1 108.31 USD
Perte moyenne:
-31 294.76 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-185 656.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-185 656.66 USD (2)
Croissance mensuelle:
-45.77%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
208 383.33 USD (74.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
95.19% (208 383.33 USD)
Par fonds propres:
67.39% (429.70 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLD`
|212
|SILVER`
|39
|GASOLINE
|8
|USA100
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLD`
|64K
|SILVER`
|1.3K
|GASOLINE
|-3.1K
|USA100
|492
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLD`
|82K
|SILVER`
|1.3K
|GASOLINE
|-553
|USA100
|30K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
