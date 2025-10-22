SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / OnlyGBPJPY
Mohammad Zahirul Islam

OnlyGBPJPY

Mohammad Zahirul Islam
0 avis
Fiabilité
52 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 127%
XMGlobal-Real 36
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 126
Bénéfice trades:
531 (47.15%)
Perte trades:
595 (52.84%)
Meilleure transaction:
12.10 USD
Pire transaction:
-10.29 USD
Bénéfice brut:
667.94 USD (724 836 pips)
Perte brute:
-593.70 USD (648 894 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (14.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19.38 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
84.19%
Charge de dépôt maximale:
92.73%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
70
Temps de détention moyen:
24 heures
Facteur de récupération:
1.33
Longs trades:
542 (48.13%)
Courts trades:
584 (51.87%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
0.07 USD
Bénéfice moyen:
1.26 USD
Perte moyenne:
-1.00 USD
Pertes consécutives maximales:
44 (-12.95 USD)
Perte consécutive maximale:
-53.00 USD (6)
Croissance mensuelle:
19.21%
Prévision annuelle:
233.08%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.49 USD
Maximal:
55.86 USD (6.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
56.20% (18.58 USD)
Par fonds propres:
3.28% (0.89 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPYmicro 841
GOLDmicro 285
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPYmicro 17
GOLDmicro 57
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPYmicro 26K
GOLDmicro 50K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 36" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.12 11:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 09:17
Share of trading days is too low
2025.11.06 08:17
Share of trading days is too low
2025.11.05 04:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 12:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 11:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 10:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 17:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 11:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 09:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 08:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 07:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 09:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 07:00
Trading operations on the account were performed for only 46 days. This comprises 13.29% of days out of the 346 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 07:00
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.58% of days out of 346 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 07:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 07:00
A large drawdown may occur on the account again
