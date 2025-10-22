- Croissance
Trades:
299
Bénéfice trades:
240 (80.26%)
Perte trades:
59 (19.73%)
Meilleure transaction:
60.64 USD
Pire transaction:
-62.66 USD
Bénéfice brut:
1 059.17 USD (106 562 pips)
Perte brute:
-798.54 USD (78 976 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (44.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
252.90 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
229
Temps de détention moyen:
29 minutes
Facteur de récupération:
1.06
Longs trades:
214 (71.57%)
Courts trades:
85 (28.43%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
0.87 USD
Bénéfice moyen:
4.41 USD
Perte moyenne:
-13.53 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-246.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-246.16 USD (7)
Croissance mensuelle:
22.75%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.03 USD
Maximal:
246.19 USD (15.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.55% (246.37 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|299
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|261
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +60.64 USD
Pire transaction: -63 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +44.89 USD
Perte consécutive maximale: -246.16 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UltimaMarkets-Live 1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Questo segnale lavora esclusivamente su XAUUSD utilizzando una strategia grid senza martingala.
Le operazioni vengono aperte solo in condizioni di ipercomprato o ipervenduto, quando il mercato è realmente favorevole.
Per questo motivo, il conto resta spesso fermo, senza aprire operazioni inutili.
✅ Senza martingala, senza incremento esponenziale dei lotti
✅ Ingresso solo in zone di eccesso di mercato
✅ Take Profit dinamico con chiusura rapida dei cicli
💰 Capitale minimo consigliato: 1 000 EUR/USD
Aucun avis